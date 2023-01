L’oroscopo del 2023 segno per segno in friulano

L’oroscopo del 2023 in friulano.

Cuai ca saran i segns zodiacâls plui fotunâs tal lavôr e in amôr par il 2023. Ve ca l’oroscop

Ariete

Daspò un 2022 no masse positîf, l’an cal rive al viodarà mioraments soredut par ce che al rivuarde il lavôr. In gracie di Mart, chei che son nassût sot dal segn dal Roc, a tacaran a cjapâ in man la cjavece de proprie vite e a sieraran cul passât.

Dopo un 2022 non troppo positivo, l’anno che verrà vedrà dei miglioramenti soprattutto dal punto di vista professionale. Grazie a Marte chi è nato sotto il segno dell’Ariete comincerà a prendere le redini della propria vita, chiudendo finalmente con il passato.

Toro.

Il 2023 al sarà un an proficui par cui cal è nassût sot di chest segn. I superareis las dificoltâts dal cambiament e i problemis economics a si risolvaran. Il miôr monent al rivarà tal mês di Maj cun Jupitar, il planet des oportunitâts.

Il 2023 sarà un anno prospero per chi è del segno del Toro. Sconfiggerete le difficoltà del cambiamento e i problemi economici si risolveranno. Il periodo migliore arriverà nel mese di maggio con Giove, il pianeta delle grandi opportunità.

Gemelli

Il 2023 al sarà un an bon per il lavôr. Ca di pôc, a rivaran gnoves pussibilitâts e l’Istât e sarà la stagjon juste par cjapâles su. Tal cjamp dal’amôr, i vareis di fâ gnoves amicizies par creâ gnûfs leams

Il 2023 sarà un anno buono dal punto di vista professionale. Arriveranno presto nuove opportunità e l’estate sarà la stagione giusta per coglierle. Per quanto riguarda l’amore, dovrete fare nuove amicizie per stabilire nuovi legami.

Cancro

Il 2023 al metarà fin a la vuestre insigurece e i rivarais a bandonâ la pore di non jessi mai al’altece. par ce che al tocje il lavôr, bielzà da i prins mês da l’an, i sareis bogns di disvilupâ gnûfs progjets e di mostrâ il vuestri talent.

Il 2023 porrà fine alle vostre insicurezze e riuscirete ad abbandonare l’eterna paura che vi permane di non essere all’altezza. Sul piano professionale, già dai primi mesi dell’anno, sarete in grado di sviluppare nuovi progetti e di far notare agli altri i vostri talenti.

Leone

L’an al tacarà cul turbo par ce che al tocje il lavôr, ma bisugne spietâ l’Istat per scuvierzi gnûfs amôrs e amicizies. Otubar al podares jessi il mês just par metisi in zûc, ancje par ce che al tocje progjets lassâts tal scansel. Bisugne stâ atents ai pics dal gnervôs e a cualchi probleme di famee

Un anno che inizierà con il turbo per quanto riguarda il lavoro, ma sarà durante i mesi estivi che scoprirete nuovi amori e amicizie. Ottobre potrebbe essere il mese giusto per mettervi in gioco, anche per quanto riguarda i progetti lasciati nel cassetto. Attenzione ai picchi di stress e a qualche problema famigliare.

Vergine

Al sarà par sigûr un an dificil, ma ancje il plui impuartant parcé che i mudaments e saran radicâi. A dispiet di un tic di gnervôs tal principi, i capireis ce che i voleis pardabon e ce che no voleis plui. I sareis convints di scugnî fâ sieltes drastichis par cjatâ la felicitât. Il 2023 al sarà propit l’an just par cambiâ vite.

Sarà sicuramente un anno difficile, ma anche il più significativo perché i cambiamenti saranno radicali. Nonostante un po’ di stress iniziale, comprendere ciò che volete davvero e che non volete più. Vi convincerete anche di dover fare delle scelte drastiche per ritrovare la vostra felicità. Insomma, il 2023 sarà proprio l’anno giusto per cambiare vita.

Bilancia

Par vuatris al sarà un an pardabon di sodisfazion. I prins mês a saran une vore positîfs par ce che al tocje il lavôr e l’amôr. Pe profession, a rivaran tantes ocasions di cjapâ su, ca us daran stabilitât. Ancje par ce che al tocje l’amôr i vareis fortune e i podareis rafinâ il rapuart di doi o i leams di afiet.

Sarà per voi un anno veramente soddisfacente. I primi mesi saranno molto positivi per quanto riguarda il lavoro e l’amore. Ci saranno tante occasioni professionali da cogliere, che regaleranno stabilità. Sarete fortunati anche dal punto di vista dell’amore e potrete migliorare il rapporto di coppia o i legami affettivi.

Scorpione

Cui che al è nassût sot il segn dal Sgarpion al varâ un an une vore movimentât. La Sierade e sarà la miôr stagjon par vuatris: i vareis une imburide positive che a tacarà jenfri la fin de Vierte e l’Istat

Un anno molto movimentato il 2023 per quanto riguarda i nati sotto il segno dello Scorpione. Ma sarà l’autunno il periodo migliore per voi, con uno slancio positivo che inizierà tra la fine della primavera e l’estate.

Sagittario

Tal 2023 i scuviergiareis une maturitât interiôr tasude e i rivareis a urdî leams plui fuarts cu le famee e i vuestris afiets. Svilupant di plui il sens critic, i podareis sierâ ancje las cuistions ancjemò di distrigâ cul passât e i metereis in discussion tantes da lis vuestris convinzions.

Nel 2023 scoprirete una maturità interiore inespressa e riuscirete a tessere relazioni più salde con la famiglia e i vostri affetti. Sviluppando un maggiore senso critico, chiuderete anche i conti ancora aperti con il passato e metterete in discussione molte delle vostre convinzioni attuali.

Capricorno

Il 2023 al sarà un an une vore important par rivâ ai vuestris obietîfs. Daspò un ralentament tal principi, i rivarais a dâ une voltade a la vuestre vite dal pont professionâl, amorôs e ta las vuestres amicizies. Par voaltris, la ricete jueste a e di no cjapâ dut sul seri.

Il 2023 sarà un anno molto importante per raggiungere i vostri obiettivi. Dopo un rallentamento iniziale, riuscirete a imprimere una svolta alla vostra vita dal punto di vista professionale, amoroso e sulle vostre amicizie. La ricetta giusta per voi sarà quella di non prendere tutto sul serio.

Acquario

L’an al sarà decisîf par molâ di preocupâsi, come che i faseit cetant, di discontentâ simpri cualchidun altri e i vareis pardabon voe di cambiâ. Chest al podares puartâ finalmentri a cjapâ decisions impuartantes e a riviodi leams strets in passât

L’anno sarà decisivo per smettere di preoccuparvi, come fate spesso, di deludere sempre gli altri e sarete alimentati da una sincera voglia di cambiamento. Questo potrebbe portare finalmente a delle decisioni importanti e a rivedere molte relazioni che avete stretto nel passato.

Pesci

Al sarà un an di grant cambiament par il lavôr e i rapuarts e al sarà ancje l’an just par scomençâ gnûfs progjets. I veis di meti in bande l’ingôs par rivâ ai gnûfs sucès tal lavôr, tai bêçs e tai afiets che vi spietin

Sarà un anno di importanti cambiamenti per quanto riguarda la professione e le relazioni e sarà anche l’anno giusto per iniziare nuovi progetti. Mettete però da parte l’ansia che avete per raggiungere i nuovi successi lavorativi, economici, affettivi, che vi attendono.