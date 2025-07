Otto anni senza Nadia Orlando: il ricordo diventa appello alle nuove generazioni

La marcia in ricordo di Nadia Orlando, la giovane uccisa nel 2017 per mano del fidanzato.La marcia in ricordo di

Una marcia silenziosa, carica di emozione e memoria, ha attraversato oggi le strade di Vidulis di Dignano per ricordare Nadia Orlando, la giovane uccisa nel 2017 per mano del fidanzato. Alla presenza dei genitori della ragazza, della comunità locale e di numerosi partecipanti, l’iniziativa si è trasformata in un appello corale contro la violenza di genere e per una società fondata su educazione e rispetto.

“Tenere viva la memoria di Nadia Orlando significa non solo impedire che tragedie come quella che l’ha colpita si ripetano, ma anche offrire ai nostri giovani un segnale forte e costruttivo, che ponga l’educazione e il rispetto reciproco al centro della nostra convivenza civile”, ha commentato l’assessore regionale Barbara Zilli, presente all’iniziativa.

Tra il ricordo di Nadia e l’impegno contro la violenza di genere.

L’assessore regionale Barbara Zilli (seconda da destra) con la mamma di Nadia Orlando (terza da destra)

L’iniziativa, partecipata e sentita, alla presenza dei genitori della vittima, è stata organizzata per rinnovare la memoria della giovane ragazza e per ribadire con forza l’impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere.

Secondo l’assessore, la memoria deve essere “viva e attiva”, non solo per custodire il ricordo di chi è stato vittima, ma anche come strumento di prevenzione e formazione, in particolare verso le nuove generazioni. “È proprio ai ragazzi e alle ragazze che oggi vogliamo rivolgerci – ha affermato Zilli – perché crescano con la consapevolezza che il rispetto dell’altro è la base di una società giusta, sana e solidale. E per fare questo, dobbiamo insistere sull’educazione e sulla sensibilità come pilastri fondamentali”.

A conclusione della manifestazione, l’assessore ha voluto ringraziare i promotori dell’evento, la comunità di Vidulis e tutti i partecipanti: “Ogni passo fatto insieme in questa marcia – ha detto Zilli – è un passo verso una società migliore”.