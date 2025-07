Due furti in pochi giorni a Codroipo: bottino da oltre 15mila euro

Doppio furto negli ultimi giorni a Codroipo.

Due furti in abitazione, messi a segno nei giorni scorsi a Codroipo, hanno fruttato ai ladri un bottino complessivo di oltre 15mila euro tra contanti, gioielli e orologi di pregio.

Il primo episodio riguarda la casa di un uomo di 46 anni, situata in via Isonzo. Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero agito tra il 5 e il 26 luglio, approfittando dell’assenza del proprietario, partito per le vacanze. Forzando la porta d’ingresso, i ladri sono riusciti a penetrare nell’abitazione e a portare via 5mila euro in contanti e vari monili in oro, il cui valore complessivo è ancora in corso di quantificazione. La scoperta del furto è avvenuta al rientro del proprietario, che ha immediatamente sporto denuncia.

Il secondo colpo risale invece al 22 luglio, quando in questo caso è stata presa di mira l’abitazione di un 52enne. Forzando la porta d’ingresso i ladri hanno agirto indisturbati, impossessandosi di orologi e gioielli per un valore stimato di circa 10mila euro. L’uomo ha presentato denuncia nella giornata di ieri.

Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze, analizzando eventuali immagini di videosorveglianza della zona e verificando possibili collegamenti tra i due episodi.