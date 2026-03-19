Frana tra Dolegna e Prepotto, c’è il piano per la viabilità: ecco quando riapre la strada

La gestione dell’emergenza sulla strada regionale SRGO 14 entra finalmente in una fase operativa: dopo il vertice a Palmanova tra la Protezione Civile, Prefetture, sindaci ed Edr, è stato tracciato il piano per restituire la viabilità al collegamento tra Dolegna e Prepotto, interrotto dallo scorso 17 novembre a causa di uno smottamento che ha danneggiato pesantemente la carreggiata.

Le tempistiche per il ritorno al transito parziale

Il primo passo concreto per alleggerire i disagi riguarda il ripristino di una corsia in sicurezza. L’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha spiegato che l’Edr è già al lavoro: “L’Edr sta lavorando e ha già avviato le indagini per comprendere l’entità del movimento franoso – ha detto -. La stima attuale è quella di poter riaprire il tratto tra Lonzano e Dolegna con senso unico alternato entro un mese e mezzo, compatibilmente con le condizioni meteo”.

Il costo degli interventi e il piano strutturale

I lavori già affidati riguardano il disboscamento e il movimento terra necessari per consentire l’accesso dei geologi all’area interessata dalla frana sulla SRGO 14. L’obiettivo è realizzare una corsia lato valle che permetta una riapertura parziale per circa 300 metri di strada.

Parallelamente, verrà condotto uno studio geologico approfondito per definire gli interventi strutturali necessari e quantificare le risorse economiche per un intervento definitivo. “Gli esiti di queste valutazioni – ha aggiunto l’assessore – consentiranno di predisporre un intervento progettuale complessivo e una stima più precisa dei costi, che in via preliminare si collocano tra i 4 e i 6 milioni di euro“.

Criticità sulla viabilità alternativa e traffico pesante

Attualmente, il traffico è deviato su percorsi secondari nel comune di Prepotto, una situazione che sta creando forti criticità strutturali alle strade minori. “La deviazione anche del traffico pesante pone un tema di messa in sicurezza dei percorsi alternativi che interessano i Comuni di Dolegna e Prepotto – ha sottolineato Riccardi -. Una volta completato il quadro degli interventi e delle necessità, sarà possibile ricondurre l’intera operazione nel perimetro dell’emergenza e individuare le risorse indispensabili per il ripristino definitivo della strada“.

Il vertice operativo a Palmanova

Alla riunione, presieduta da Riccardi e dal prefetto di Udine Domenico Lione, hanno partecipato il sindaco di Dolegna del Collio Carlo Comis, il sindaco di Prepotto Mariaclara Forti e i tecnici dell’Edr di Gorizia e della Prefettura di Gorizia. La Regione sta monitorando l’evoluzione della situazione per garantire nel più breve tempo possibile condizioni di sicurezza e piena funzionalità della SRGO 14. “Con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti, contiamo di avere un quadro chiaro degli interventi e delle risorse necessarie”, ha concluso l’assessore.