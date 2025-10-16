Il miglior giovane pasticcere d’Italia è friulano

Ha ricevuto il premio Best Pastry Chef Under 35.

Nei giorni scorsi a Roma, presso Palazzo Ripetta, si è svolta la sesta edizione dei Food&Wine Italia Awards, l’evento annuale che celebra le eccellenze dell’enogastronomia italiana; tra i protagonisti della serata, il giovane Riccardo Celeghin, primo pasticciere del bistellato di Godia (Udine) “Agli Amici”, ha ricevuto il premio Best Pastry Chef Under 35.

Il riconoscimento, assegnato dalla giuria composta da esperti e giornalisti del settore, premia i giovani chef che si distinguono per creatività e innovazione. Celeghin è stato scelto “per rendere il fine pasto un’esperienza indimenticabile, a volte sorprendente e sempre deliziosa, completando la cucina raffinata dello chef con un’impronta personale e riconoscibile, dal gusto moderno, che sa interpretare in chiave dolce anche ingredienti salati e quelli offerti dalla natura, stagione dopo stagione”.

Il premio rappresenta un risultato importante anche per la squadra guidata da Michela ed Emanuele Scarello, sottolineando il valore attribuito da “Agli Amici” alla sinergia tra cucina e pasticceria.

Chi è Riccardo Celeghin.

Classe 1995, originario del Friuli, Riccardo Celeghin è oggi responsabile della pasticceria e dei lievitati sia del ristorante Agli Amici a Godia, sia di Agli Amici Rovinj in Croazia, entrambi due stelle Michelin. Dopo una prima collaborazione nel 2017 e altre esperienze in Italia, nel 2021 Celeghin è tornato nella squadra della famiglia Scarello.

La sua concezione del dessert va oltre il semplice finale del pasto: i dolci sono pensati in continuità con la cucina, in un percorso condiviso con lo chef Emanuele Scarello e la brigata. I dessert stagionali di Celeghin nascono dall’ispirazione offerta dagli ingredienti naturali, che ama raccogliere personalmente, e dal lavoro con produttori locali. Il risultato è una proposta personale e riconoscibile, dove la tecnica si sposa con leggerezza e gusto contemporaneo, offrendo ai commensali esperienze dolciarie sempre originali e memorabili.