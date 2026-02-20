Tra sagre, tradizioni e teatro: cosa fare nel weekend in Friuli

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia è un viaggio tra sapori della tradizione, riti popolari e appuntamenti culturali. Complice anche il tempo stabile, sabato 21 e domenica 22 febbraio il territorio si anima con feste storiche, gare gastronomiche e spettacoli che uniscono comicità e sensibilizzazione ambientale.

Agribus alla scoperta delle delizie delle Valli del Natisone

Nel fine settimana è in programma l’iniziativa dell’Agribus alla scoperta delle delizie delle Valli del Natisone, un tour organizzato che permette di visitare più realtà produttive del territorio in un’unica giornata.

Il percorso prevede tappe presso aziende agricole e produttori locali con degustazioni di specialità tipiche delle Valli del Natisone, tra cui salumi, formaggi, dolci tradizionali e vini del territorio. Il trasporto avviene in autobus dedicato, con accompagnamento e momenti di approfondimento sui prodotti e sulla loro lavorazione. L’iniziativa è su prenotazione e si rivolge sia a residenti sia a visitatori interessati a conoscere da vicino le eccellenze agroalimentari dell’area.

Tamai di Brugnera: la Festa della Renga

A Tamai di Brugnera prosegue la Festa della Renga, appuntamento tradizionale che mette al centro uno dei piatti simbolo della cucina friulana invernale.

Sabato 21 e domenica 22 febbraio gli stand gastronomici saranno attivi con la renga accompagnata da polenta, proposta secondo la ricetta tipica locale. Accanto alla cucina, il programma prevede momenti musicali e spazi coperti per permettere ai visitatori di pranzare o cenare anche in caso di maltempo. La manifestazione coinvolge le associazioni del paese e richiama ogni anno numerosi partecipanti dal territorio circostante.

Moruzzo: Fieste dai Usi e Lidric

Nel comune di Moruzzo continua la Fieste dai Usi e Lidric, evento dedicato alle tradizioni gastronomiche friulane.

Durante il weekend saranno proposti piatti tipici legati alla stagione invernale, preparati secondo le ricette tramandate nel tempo. La festa si svolge negli spazi organizzati dalla Pro Loco e prevede servizio di ristorazione sia a pranzo sia a cena. L’iniziativa valorizza in particolare i prodotti locali e rappresenta un momento di aggregazione per la comunità.

Tomba di Mereto: Gare da Brovade

Domenica 22 febbraio a Tomba di Mereto si svolgono le attese Gare da Brovade, competizione dedicata alla brovada, piatto tipico a base di rape macerate nella vinaccia.

La giornata prevede la sfida tra diversi partecipanti che presenteranno la propria versione della brovada, valutata secondo criteri stabiliti dall’organizzazione. Accanto alla gara sarà attivo il chiosco gastronomico con altre specialità friulane e momenti di intrattenimento. L’appuntamento si svolge in Piazza Dalmazia e coinvolge la comunità locale in un evento che unisce competizione e tradizione culinaria.

Pedemonte: Festa dei Santi Martiri

Domenica 22 febbraio a Pedemonte di Aviano si tiene la Festa di Pedemonte e dei Santi Martiri.

Dalle ore 11.30 saranno attivi i chioschi con specialità gastronomiche e, nel corso della giornata, sono previsti giochi e momenti di animazione. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la tradizionale cuccagna, simbolo delle feste popolari. Alle ore 17.00 è in programma la Santa Messa in onore dei Martiri. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Aviano con il coinvolgimento della comunità locale.

Casarsa: teatro e ambiente con “Missione Natura”

Sabato 21 febbraio al Teatro di Casarsa della Delizia va in scena “Missione Natura”, spettacolo con Bob Singer.

L’appuntamento, inserito nella programmazione culturale del teatro, affronta i temi ambientali attraverso la comicità e il linguaggio teatrale. Lo spettacolo propone un racconto che alterna momenti ironici a riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente, coinvolgendo il pubblico in una narrazione dinamica e attuale.