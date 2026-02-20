Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Il meteo del weekend in Friuli.

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da tempo in prevalenza variabile e temperature piuttosto miti per il periodo, soprattutto in quota. Non si prevedono fenomeni significativi, fatta eccezione per qualche debole precipitazione attesa sabato pomeriggio sulle aree montane della Carnia.



Sul fronte della montagna resta alta l’attenzione anche per il pericolo valanghe. In Friuli Venezia Giulia è stato infatti segnalato un rischio molto elevato, con bollino rosso su diversi settori alpini, in particolare sulle Alpi e Prealpi Giulie. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi e il vento in quota hanno creato accumuli instabili, rendendo possibile il distacco di valanghe anche di grandi dimensioni.

Sabato 21 febbraio: variabilità e possibili deboli piogge in montagna

La giornata di sabato vedrà cielo in genere variabile su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio non si escludono deboli precipitazioni sulla Carnia, in particolare al confine con l’Austria, con quota neve attorno ai 1000-1200 metri. In pianura e sulla costa il tempo resterà asciutto, con alternanza di nubi e schiarite. Le temperature si manterranno su valori tipici di fine inverno, con minime tra 2 e 4 °C in pianura e massime tra 11 e 13 °C, mentre lungo la costa si oscillerà tra 3 e 6 °C al mattino e 10-12 °C nel pomeriggio.

Domenica 22 febbraio: nubi medio-alte e clima gradevole

Domenica il cielo sarà ancora variabile, per il passaggio di nubi alle medio-alte quote che non porteranno precipitazioni. Il clima risulterà piuttosto gradevole nelle ore centrali della giornata, con massime fino a 12-15 °C in pianura e 10-13 °C lungo la fascia costiera. Le minime scenderanno attorno allo zero nelle aree interne, con possibili leggere gelate al primo mattino.

Lunedì 23 e martedì 24 febbraio: aria mite in quota e tempo stabile

L’inizio della nuova settimana confermerà condizioni di variabilità ma senza fenomeni di rilievo. Lunedì il cielo sarà in prevalenza variabile e lo zero termico si porterà oltre i 2500 metri. Martedì la situazione resterà simile, con qualche nube in più verso la costa e zero termico in ulteriore rialzo fino a sfiorare i 3000 metri. Le temperature massime continueranno a mantenersi su valori relativamente miti per il periodo, fino a 12-15 °C in pianura.