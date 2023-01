Da Sauris a Tavagnacco, tutti i Comuni al voto in Friuli

Tutti i Comuni del Friuli che andranno al voto in aprile.

Non c’è solo Udine: in Friuli ci sono altri 11 Comuni che tra il 2 e il 3 aprile andranno al voto per rinnovare le amministrazioni. Un appuntamento che coincide con le elezioni regionali. Vediamo in dettaglio quali sono questi Comuni.

Non tutti, per cominciare, sono arrivati alla naturale scadenza del mandato. A Tavagnacco, per esempio, si vota perchè il sindaco uscente, Moreno Lirutti, eletto nel 2019, ha deciso di dimettersi con un anno di anticipo per candidarsi alle regionali nelle liste del governatore Massimiliano Fedriga.

Si vota in anticipo anche a Lauco, ma per altri motivi: in questo caso infatti l’amministrazione comunale è caduta dopo le dimissioni rassegnate da sette consiglieri comunali su undici eletti. Il consiglio comunale è quindi decaduto, con conseguente nomina di un commissario straordinario in attesa di elezioni.

Anche a Martignacco il sindaco uscente, Gianluca Casali, ha deciso di dimettersi per candidarsi alle elezioni regionali nelle liste del Patto per l’Autonomia, ma in questo caso poco cambia, dal momento che la scadenza del suo mandato sarebbe stata in ogni caso quest’anno. A Sauris il primo cittadino, Ermes Petris, si è invece dimesso per motivi di salute dopo essere stato alla guida del Comune per 7 anni.

Comuni a scadenza di mandato.

Fin qui i Comuni che, per un motivo o per l’altro, vanno al voto in anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato. Gli altri che rimangono, invece, hanno portato a conclusione le rispettive amministrazioni.

Come Forgaria, per esempio. Il sindaco uscente, Marco Chiapolino, non farà però un secondo mandato. Anche lui infatti si presenterà alle regionali, nelle liste di Forza Italia, in sostegno del governatore uscente Massimiliano Fedriga. Suspense invece a Faedis, dove l’attuale primo cittadino Claudio Zani non ha ancora scoperto le proprie carte. Tra i candidati alla poltrona di sindaco è già sceso in pista invece Alessandro Berghinz.

Nessun mistero invece a Gemona, dove Roberto Revelan, primo cittadino uscente, ha deciso di volerci riprovare. Stessa cosa anche a San Daniele, dove la sfida, al momento, sarà tra l’attuale sindaco Pietro Valent e Alessandra Buttazzoni.

Si voterà anche a Talmassons, con la ricandidatura del sindaco Fabrizio Pitton. E si voterà a Treppo Ligosullo, dove il primo cittadino Luigi Cortolezzis (dopo aver fatto 4 mandati anche alla guida di Treppo Carnico) non pare aver ancora deciso il da farsi. Infine va al voto anche Fiumicello Villa Vicentina: in questo caso, però, il sindaco uscente Laura Sgubin ha scelto di non ricandidarsi.