Sciare in Friuli, aperti tutti i poli: skipass scontati e nuova seggiovia a Sella Nevea

In Friuli, prezzo dello skipass scontato anche in questo fine settimana.

Da domani, sabato 13 dicembre, tutti i comprensori sciistici del Friuli Venezia Giulia saranno aperti per il secondo weekend di stagione invernale 2025/2026. Novità di rilievo a Sella Nevea, che inaugura la stagione con l’apertura della nuova seggiovia Nuova Gilberti 4 posti, insieme alla telecabina del Canin, al funifor Prevala e alle piste Prevala e Rifugio Cai 1 e 2.

Oltre a Sella Nevea, resteranno aperti i poli di Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio. Già da domani apriranno nuovi impianti e piste,

in attesa di entrare a regime in vista delle festività natalizie con l’ampliamento del demanio sciabile a disposizione degli appassionati.

Tariffe ridotte – in considerazione delle aperture parziali – anche per i prossimi giorni in quattro poli (SappadaForni Avoltri, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Sella Nevea), mentre a Piancavallo e Tarvisio si scia ai prezzi di bassa stagione per tutta la settimana, fino a venerdì compreso. Sabato 20 dicembre, infatti, entrerà infatti in vigore la tariffa di alta stagione.

Piancavallo

A Piancavallo saranno aperti i tappeti Daini, Genzianella con relativo campo scuola e pista, Caprioli

con pista Caprioli 2 e 3, Bambi, Busa con lo skiweg Sauc e Tremol. Saranno aperte anche le seggiovie Casere – con la pista Casere, Casere 2 e 3 –, Busa Grande – con l’omonima pista, e la seggiovia Sole con rispettivo tracciato.

Aprirà da sabato anche la pista Sauc Basso. In funzione anche la seggiovia Tremol, con la pista Nazionale Bassa. La seggiovia Busa Grande e i tappeti Caprioli, Bambi e Tremol, così come le piste Sauc Basso e Caprioli 2, apriranno solo nel fine settimana, tutto il resto sarà sempre accessibile

Sappada.

A Sappada, sabato e domenica apriranno la seggiovia Monte Siera, con la pista turistica, e lo skiweg, che si aggiungono alle seggiovie Pian dei Nidi, con relativa pista e skiweg, ed Eiben Col dei Mughi con il tracciato Nazionale, oltre alla sciovia e pista Campetto1 che rimarranno aperti continuativamente

Forni di Sopra e Sauris

A Forni di Sopra come per lo scorso weekend, l’area Davost rimarrà aperta tutti i giorni con i tappeti Campo scuola, Davost e Primi Passi con relativi tracciati e la sciovia Davost con l’omonima pista. In area Varmost le seggiovie Varmost 1 e 2 saranno aperte solo nel fine settimana e poi da giovedì 18 apriranno in modo continuativo per servire le piste Varmost 2 e Senas.

Aperto anche il Fantasy Park, che chiuderà in settimana per poi riaprire dal 20 dicembre tutti i giorni. Aperti due degli 11 chilometri della pista di fondo Tagliamento. A Sauris, come per lo scorso fine settimana, rimangono aperti, solo sabato e domenica, il tappeto e la pista Campo scuola di Sauris di Sopra.

Ravascletto-Zoncolan

Rimane quasi tutto invariato, con aperte la funifor Monte Zoncolan e le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar (solo nel fine settimana) e Giro d’Italia, con le piste Zoncolan 3 – alta e bassa – Zoncolan 4 e Goles, e relativi skiweg: Goles, Cima Zoncolan-Goles, Arvenis 1 e Zoncolan 4. Sabato e domenica sarà possibile sciare anche sul tracciato Tamai 1. Aperti anche i tappeti Lausc e Cima Zoncolan con le relative piste campi scuola

Tarvisio e Sella Nevea.

Da domani a disposizione degli sciatori ci saranno ulteriori piste e impianti, come la seggiovia dell’Angelo servita dai tracciati Rio Argento e variante dell’Angelo, mentre apriranno anche la Misconca e gli skiweg Tarvisio-Di Prampero e Di Prampero-Tarvisio 2. Operativa la telecabina del Lussari, con la parte alta della Di Prampero, le seggiovie Priesnig, Duca D’Aosta e Florianca, Hütte e Prasnig che servono le piste Florianca, Foresta e Malga.

Nella parte bassa saranno aperti i campi scuola e le piste dell’area Duca d’Aosta con le seggiovie Tschopfen, Duca d’Aosta e il tappeto Campo scuola. In area Priesnig saranno aperti i tappeti Valle 1 e Valle 2 e le rispettive piste. Aperti il bob su rotaia e il Fun Park dell’Angelo.

A Sella Nevea, che inaugura la stagione sciistica domani, sono aperte la telecabina del Canin e il funifor Prevala, con le piste Prevala e Rifugio Cai 1 e Cai 2, mentre gli appassionati potranno testare la seggiovia Nuova Gilberti 4 posti, appena sostituita, con il relativo tracciato.

Tariffe e sconti

Nei comprensori di Sappada, Ravascletto-Zoncolan e Forni di Sopra-Sauris saranno applicati anche in questo weekend, oltre alle tariffe di bassa stagione, sconti del 30% sul giornaliero adulto (che quindi costerà 21,50 euro), junior e over 75 (7 euro), senior (19,50 euro), baby gratis. Piancavallo e Tarvisio manterranno le tariffe di bassa stagione: adulti 31 euro, junior e over 75 10 euro, senior 27,50 euro. Skipass acquistabili alle biglietterie, casse automatiche o online.