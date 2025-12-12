Le previsioni meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia

12 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

Il meteo per il weekend in Friuli.

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da cieli sereni e clima stabile, ma accompagnato da marcate inversioni termiche e freddo notturno. L’inizio della prossima settimana porterà invece un graduale aumento della nuvolosità e il ritorno delle piogge.

Sabato 13 dicembre: cielo sereno, possibili nebbie notturne

La giornata di sabato si presenterà con cielo sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di leggere velature, soprattutto al mattino. Le inversioni termiche saranno marcate durante la notte e nelle prime ore del giorno, in particolare nei fondovalle e in pianura, dove le temperature minime oscilleranno tra 0 e 5 °C. Sulla bassa pianura, in particolare nel Pordenonese, non si escludono foschie o banchi di nebbia notturni. Sulle zone orientali e sul Carso soffierà Borino, più avvertibile al mattino. Le temperature massime raggiungeranno valori miti per il periodo, fino a 14-17 °C in pianura e 12-14 °C lungo la costa.

Domenica 14 dicembre: ancora sereno, ma freddo al mattino

Domenica il tempo resterà stabile e soleggiato su tutta la regione, con cielo in prevalenza sereno e persistenza delle inversioni termiche. Durante la notte e al primo mattino saranno possibili foschie o nebbie sulla bassa pianura, mentre le temperature minime scenderanno localmente sotto lo zero, con valori tra –1 e 4 °C in pianura. Le massime si manterranno comprese tra 11 e 14 °C, sia in pianura sia sulla costa, confermando un clima gradevole nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 15 e martedì 16 dicembre: aumento delle nubi e ritorno delle piogge

Lunedì inizierà con cielo poco nuvoloso durante la notte e il mattino, ma dal pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità a partire dalla costa e dalla bassa pianura. Le temperature resteranno su valori simili ai giorni precedenti, con minime comprese tra –1 e 2 °C in pianura e massime attorno ai 10-12 °C. Martedì il cielo diventerà coperto e dal pomeriggio saranno possibili piogge da deboli a moderate, inizialmente sulle zone occidentali e in successiva estensione al resto della regione. In montagna la quota neve si attesterà attorno ai 1300-1500 metri in Carnia e tra 1500 e 1700 metri altrove.

Nel complesso, un fine settimana stabile e soleggiato, ideale per le attività all’aperto, ma con mattinate fredde e nebbiose in pianura. L’atmosfera cambierà a partire da lunedì, con un progressivo peggioramento che riporterà nubi e precipitazioni sulla regione.

