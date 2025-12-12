Le previsioni meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Il meteo per il weekend in Friuli.

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da cieli sereni e clima stabile, ma accompagnato da marcate inversioni termiche e freddo notturno. L’inizio della prossima settimana porterà invece un graduale aumento della nuvolosità e il ritorno delle piogge.

Sabato 13 dicembre: cielo sereno, possibili nebbie notturne

La giornata di sabato si presenterà con cielo sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di leggere velature, soprattutto al mattino. Le inversioni termiche saranno marcate durante la notte e nelle prime ore del giorno, in particolare nei fondovalle e in pianura, dove le temperature minime oscilleranno tra 0 e 5 °C. Sulla bassa pianura, in particolare nel Pordenonese, non si escludono foschie o banchi di nebbia notturni. Sulle zone orientali e sul Carso soffierà Borino, più avvertibile al mattino. Le temperature massime raggiungeranno valori miti per il periodo, fino a 14-17 °C in pianura e 12-14 °C lungo la costa.

Domenica 14 dicembre: ancora sereno, ma freddo al mattino

Domenica il tempo resterà stabile e soleggiato su tutta la regione, con cielo in prevalenza sereno e persistenza delle inversioni termiche. Durante la notte e al primo mattino saranno possibili foschie o nebbie sulla bassa pianura, mentre le temperature minime scenderanno localmente sotto lo zero, con valori tra –1 e 4 °C in pianura. Le massime si manterranno comprese tra 11 e 14 °C, sia in pianura sia sulla costa, confermando un clima gradevole nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 15 e martedì 16 dicembre: aumento delle nubi e ritorno delle piogge

Lunedì inizierà con cielo poco nuvoloso durante la notte e il mattino, ma dal pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità a partire dalla costa e dalla bassa pianura. Le temperature resteranno su valori simili ai giorni precedenti, con minime comprese tra –1 e 2 °C in pianura e massime attorno ai 10-12 °C. Martedì il cielo diventerà coperto e dal pomeriggio saranno possibili piogge da deboli a moderate, inizialmente sulle zone occidentali e in successiva estensione al resto della regione. In montagna la quota neve si attesterà attorno ai 1300-1500 metri in Carnia e tra 1500 e 1700 metri altrove.

Nel complesso, un fine settimana stabile e soleggiato, ideale per le attività all’aperto, ma con mattinate fredde e nebbiose in pianura. L’atmosfera cambierà a partire da lunedì, con un progressivo peggioramento che riporterà nubi e precipitazioni sulla regione.