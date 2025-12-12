Sci, mercatini e sagre: cosa fare questo fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Il fine settimana del 13 e 14 dicembre 2025 in Friuli Venezia Giulia si colora di luci, neve, musica e atmosfere natalizie. Dalle prime sciate sulle piste alpine ai mercatini creativi, dagli spettacoli musicali alle feste nei rioni, il territorio si anima con eventi per tutti: famiglie, appassionati di artigianato, sportivi e amanti della musica.

Sulle piste del Friuli: si scia con prezzi scontati

L’inverno è ufficialmente cominciato anche in quota. Sabato 14 e domenica 15 dicembre si scia sulle piste del Friuli Venezia Giulia a prezzo ridotto, grazie all’iniziativa promossa da PromoTurismoFVG. In occasione dell’apertura della nuova seggiovia a Sella Nevea, lo skipass sarà scontato in tutte le località sciistiche regionali, da Piancavallo a Forni di Sopra, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sappada.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della montagna che vogliono approfittare dell’apertura della stagione invernale tra neve fresca, impianti rinnovati e paesaggi mozzafiato.

Sciare in Friuli: sconti sugli skipass e nuova seggiovia a Sella Nevea

A Gemona e Artegna due concerti per la rassegna “Echi Armonici”

Il weekend offre anche appuntamenti musicali di grande qualità. La rassegna “Echi Armonici” propone due concerti da non perdere: sabato 13 dicembre nella Chiesa di San Michele ad Artegna e domenica 14 dicembre nel Duomo di Santa Maria Assunta a Gemona del Friuli.



L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale MusicaMente, porta nei borghi friulani un repertorio ricercato che spazia dalla musica sacra ai brani contemporanei, valorizzando chiese e spazi architettonici di grande fascino.



“Echi Armonici” in concerto a Gemona e Artegna

La “Purcitade” a Torsa di Pocenia.

Tutto pronto per la 2ª edizione della “Purcitade – A gustâ cul purcitâr”, l’evento gastronomico e culturale che celebra una delle tradizioni più sentite del Friuli: la lavorazione del maiale. L’appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre a partire dalle ore 12:00, nell’area festeggiamenti di Via dello Sport a Torsa di Pocenia.

Organizzata dall’Associazione Nordestra, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, la manifestazione si preannuncia come una giornata ricca di gusto, musica, racconti e sapori della tradizione.

L’obiettivo è chiaro: far rivivere, in chiave festosa e conviviale, l’antica tradizione del purcitâr, il rito della lavorazione del maiale, che da secoli rappresenta un momento centrale della vita contadina friulana, fatto di fatica, ma anche di condivisione. Tra gli ospiti speciali, spicca il nome di Fabrizio Nonis, meglio conosciuto come Il Beker, macellaio, gastronomo e volto televisivo che porterà la sua esperienza nel raccontare e valorizzare la carne suina.

Sarà presente anche Stefano Calligaris, dell’azienda agricola “In cortile”, che accompagnerà i presenti in un viaggio tra saperi e sapori di una volta. Non mancheranno i momenti musicali, grazie alla presenza del cantautore Dario Zampa, voce storica della musica friulana, e i racconti della tradizione popolare friulana narrati da Paolo Paron.

Natale a Paderno: tradizione e divertimento per grandi e piccoli

Torna a Udine, nel quartiere di Paderno, la 26ª edizione della Festa di Natale, organizzata dalla Pro Loco insieme alle realtà del territorio. Sabato 13 dicembre, alle 20.30, va in scena lo spettacolo comico “Ridi e Clamà int a Ridi” al nuovo teatro parrocchiale di via Piemonte (ingresso gratuito). Domenica 14, dalle 10, spazio a bancarelle, animazione per bambini, giostre gonfiabili, concorso di presepi e l’originale raduno mondiale dei tricicli muscolari U6.



Nel pomeriggio arriverà anche Babbo Natale, pronto a distribuire regali ai più piccoli e sorteggiare un viaggio all’Acquario di Genova. La giornata si concluderà con l’estrazione della Lotteria di Paderno 2026, tra musica, intrattenimento e spirito di comunità.

A Pordenone i mercatini in piazza della Motta

Pordenone si prepara a vivere un weekend natalizio tra creatività e gusto con “Melting Christmas”, il mercatino dell’artigianato di qualità che animerà piazza della Motta sabato 13 e domenica 14 dicembre. Dalle 10 alle 18, espositori selezionati proporranno prodotti handmade, oggetti unici, laboratori creativi per bambini, spettacoli di giocoleria, trampolieri e proiezioni natalizie.



L’evento, pensato per grandi e piccoli, si distingue per la varietà dell’offerta: gli espositori cambieranno ogni giorno, garantendo esperienze diverse tra sabato e domenica. Presenti anche food truck, cioccolata calda e proposte culinarie a cura di Monologue Pordenone.

Le sagre.

L’inverno è arrivato, le giornate si accorciano e il freddo si fa sentire, ma il Friuli Venezia Giulia risponde come sempre con il calore delle suesagre e delle sue tradizioni.

Festa di Santa Lucia ad Arta Terme (UD)

Nel cuore della Carnia, Arta Terme celebra Santa Lucia con un mercatino tradizionale domenicale, specialità gastronomiche, artigianato, musica e animazione. In programma anche un’esibizione di danza, l’arrivo di Santa Lucia con doni e la lotteria della festa.



Fieste di Sante Lussie a Piovega di Gemona del Friuli (UD)

Prosegue fino al 14 dicembre questa festa ricchissima di eventi, musica e gastronomia. In programma: concerti, cinema, teatro, tornei, mercatino contadino e chioschi con un menù vario (frico, goulash, gnocchi, cotechino con brovada e cappelletti artigianali). Imperdibili le serate a tema.



Purcit in Taule a San Marco di Mereto di Tomba (UD)

Domenica 14 dicembre va in scena una vera festa d’inverno con protagonista il maiale. Sotto il tendone riscaldato si potranno gustare piatti come minestrone riso e verze, muset e fagioli, soppressa, pasta al sugo di salsiccia e dolci. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina friulana.



Fisarmoniche in Osteria a Palazzolo dello Stella (UD)

Sabato 13 dicembre, le fisarmoniche saranno protagoniste in osterie, bar e trattorie del paese, con musica dal vivo, degustazioni e piatti tipici. Il servizio navetta gratuito collegherà tutte le tappe ogni 30 minuti dalle 18 a mezzanotte. Un’occasione per scoprire il territorio tra musica, vino e convivialità.



Sapori di Carnia a Raveo (UD)

Domenica 14 dicembre torna per la 37ª edizione una delle sagre invernali più autentiche della Carnia. A Raveo i cortili si trasformano in tappe di un percorso enogastronomico con piatti della tradizione carnica, degustazioni, mercatini e prodotti delle piccole aziende locali. Un evento genuino e molto amato, da vivere con calma e stomaco vuoto.



Festa di Santa Lucia a Bagnarola (PN)

Sabato 13 e domenica 14 dicembre il borgo si anima con eventi per grandi e piccoli: chioschi gastronomici, spettacoli teatrali, musica con Radio WOW, tombola, laboratori, gonfiabili e l’arrivo di Santa Lucia con fiaccolata e dolci. Non mancheranno il pollo fritto e lo street food.



Festa di Santa Lucia a Prata di Pordenone (PN)

Domenica 14 dicembre si svolge la 29ª edizione della festa dedicata alla patrona della luce. Musica dal vivo, spettacoli di magia, cori, mercatini e presepi animeranno il centro. Santa Lucia arriverà alle 16:30. Chioschi con soppressa, risotto al radicchio e salsiccia, gnocchi, trippe, dolci e altro.



Santa Lucia… La Sagra a Santa Lucia di Budoia (PN)

Sabato 13 e domenica 14 dicembre si festeggia la patrona con una sagra vera e propria: castagnate, cioccolata calda, dolci, processioni, mercatini di Natale, musica, spari col carburo e animazioni per bambini. Santa Lucia arriverà tra festeggiamenti e doni.



Santa Lucia a Toppo di Travesio (PN)

Sabato 13 dicembre si festeggia già dal mattino con piatti tipici (baccalà, trippe, brovada e muset), animazioni e accensione dell’albero. L’arrivo di Santa Lucia è previsto alle 16:30, seguito da serata musicale con la band Radames.