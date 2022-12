Ben 51 libri si sfidano per il prestigioso premio di Latisana

E’ la 30esima edizione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est”.

Sono 51 le opere che parteciperanno alla 30esima edizione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est”, che dà voce alla migliore produzione letteraria del territorio, valorizzando non solo gli autori e le loro opere, ma anche specificità, storia e anima della grande area geografica di confine formata dal triveneto e dai Paesi confinanti.

“Sono state selezionate opere che restituiscono l’immagine di un Nordest geograficamente, storicamente e culturalmente esempio di una proficua diversità – spiega la presidente della giuria tecnica Cristina Benussi – una macroregione transfrontaliera capace di farsi paradigma di una condizione umana più generale, quale stiamo vivendo in questi anni non facili. E, naturalmente, con l’attenzione di sempre alla qualità di una scrittura che sappia interpretare e restituire le trasmutazioni che si producono nella coscienza collettiva”. Il concorso è riservato agli scrittori nati o residenti nel nord-est oppure a coloro che hanno ambientato le proprie opere in questo territorio, inteso come area geografica compresa tra Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Slovenia, Austria e Croazia.

“Questa sarà la 30esima edizione del Premio Letterario Latisana per il Nord-Est – sottolinea l’assessore alla cultura di Latisana Martina Cicuto – decisamente un numero importante. Voglio ringraziare le amministrazioni precedenti, in particolare chi ha rivestito in passato il mio stesso ruolo, per aver in principio fondato il Premio su basi motivazionali e culturali evidentemente molto solide e, successivamente, nel corso di 30 anni, per aver saputo con molto impegno coltivare e far crescere il nostro importante evento culturale. Impegno e costanza: un significativo messaggio che la Cultura è in grado di veicolare”.

Le 51 opere.

Tra le 51 opere, sono rappresentate le maggiori case editrici italiane, ma anche editori minori e locali. La giuria tecnica, formata dall’assessore Cicuto e da Cristina Benussi (presidente), Luisa Antoni, Valentina Berengo, Antonella Sbuelz, Pietro Spirito e Luigi Zannini, ha già selezionatori i titoli che saranno valutati dalla giuria dei lettori. I nove componenti, due in più rispetto alle edizioni precedenti visto l’alto numero di richieste, sono stati estratti in diretta Facebook, partendo dalle 46 domande arrivate non solo dal nordest, ma anche dal sud Italia.

I nove estratti – Patrizia Arteni, Gianluca Ceccato, Lisa Cossaro, Loredana Del Ben, Linda Gragnato, Veneranda Longo, Paolo Montoneri, Sara Pietrantoni, Claudio Vaccari, – riceveranno a casa nei prossimi giorni i 12 titoli selezionati dalla giuria tecnica e avranno tempo fino al 24 febbraio per comunicare alla segreteria del Premio, attraverso il sito, la preferenza. Il libro più votato si aggiudicherà il Premio Coop Alleanza 3.0 che ha rinnovato il proprio sostegno al Premio.

Per conoscere invece il vincitore del Premio Narrativa 2023, appuntamento con l’evento finale di premiazione già fissato per sabato 15 aprile al Teatro Odeon di Latisana.