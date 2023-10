Un piccolo comune friulano diventa modello in Europa per la difesa dell’ambiente

Stregna modello di difesa dell’ambiente.

Il comune di Stregna ha ottenuto il Model Municipality Award, il riconoscimento assegnato dalla European Green Belt Association che premia i comuni modello, ovvero quelli più virtuosi per il loro impegno duraturo verso la difesa dell’ambiente lungo la Green Belt, per la valorizzazione del territorio in chiave sostenibile e per la collaborazione transfrontaliera.

L’European Green Belt (cintura verde europea) è il nome dato alle ex zone di confine tracciate dalla Cortina di ferro che, da nord a sud, per 12.500 km, divideva l’Europa in due blocchi: abbandonate dopo l’utilizzo militare, oggi queste aree rappresentano un unicum a livello geografico, storico e naturalistico. Oggi la European Green Belt-EGB collega 24 Paesi e rappresenta la spina dorsale di una rete ecologica pan-europea: in Friuli Venezia Giulia, la cintura corre a ridosso del confine con la Slovenia e ha saputo mantenere e preservare nicchie importanti di biodiversità.

Come si legge nelle motivazioni, Stregna si aggiudica il premio grazie all’impegno nell’organizzazione di IKARUS – Green Belt Festival, l’evento multilingue e multiculturale ricco di eventi organizzato nel 2021 per diffondere la conoscenza dell’identità e delle tradizioni del territorio e condividere la cultura a ridosso della linea di confine italo-slovena.

Non solo, il comune si è impegnato nella designazione e nella gestione del biotopo “Prati di Tribil Inferiore – Dolenji Tarbji” e nella costituzione dell’Associazione fondiaria Valle dell’Erbezzo che promuove un modello di sviluppo agricolo e di crescita sostenibile del territorio, contrastando l’abbandono del territorio e valorizzando il paesaggio identitario delle Valli del Natisone.

Il premio è stato assegnato su indicazione della Regione Fvg (Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile) e della Egb Italia e sarà consegnato al sindaco Luca Postregna in comune a Stregna il prossimo 17 novembre.