L’incendio in un panificio del Friuli.

Attimi di panico nella notte in un panificio in Friuli. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Pordenone, poco dopo la mezzanotte, per l’incendio di alcuni suppellettili scaturito all’interno del vano lavanderia di un panificio di Via Pradat ad Azzano Decimo.

I pompieri hanno individuato il focolaio nel denso fumo utilizzando la termocamera e in breve lo hanno messo sotto controllo. Successivamente, hanno provveduto a evacuare i fumi mediante l’elettroventilatore, ripristinando le condizioni di sicurezza nei locali e consentendo la regolare prosecuzione dell’attività lavorativa.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

(Visited 544 times, 544 visits today)