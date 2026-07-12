Maturità allo Stellini di Udine, 16 studenti con il massimo dei voti

Si chiude con 16 eccellenze la sessione degli esami di maturità al Liceo Classico “Jacopo Stellini” di Udine. Tra i diplomati dello storico istituto di piazza I Maggio, otto studenti hanno ottenuto il massimo dei voti e altri otto hanno concluso il percorso scolastico con la lode.

A raggiungere il punteggio di 100 centesimi sono stati Giacomo Gregorat, Flora Jane Lotti, Nicholas Zanello, Keyra Albertini, Alessandra Botta, Alice Bovio, Sofia Tuniz e Sofia Pevere.

Al risultato massimo si è aggiunto anche il riconoscimento della lode per Stefano Deganis, Elisa Trangoni, Francesca Della Mora, Angela Driza, Anna Sofia Rovere, Giulio Menzo, Alice Pittino e Miriam Tomada.

Un risultato che premia l’impegno, la preparazione e la costanza dimostrati dagli studenti nel corso degli anni trascorsi sui banchi del liceo udinese. Per i sedici diplomati si conclude così il percorso delle scuole superiori, mentre si apre una nuova fase tra università, formazione e primi progetti professionali.