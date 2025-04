Da Tolmezzo ad Affari Tuoi: partita sfortunata per Elisa

Elisa da Tolmezzo protagonista della puntata di Pasqua di Affari Tuoi.

Friuli Venezia Giulia protagonista della puntata di Pasqua di di Affari Tuoi con Elisa da Tolmezzo, pacchista da ben 18 puntate, che finalmente ha avuto l’occasione di giocare, accompagnata dal marito Davide.

La coppia, sposata dal 2020 e genitori di due bambine, Arianna ed Eleonora, ha vissuto una partita ricca di speranze e di colpi di scena. Giocavano con il pacco numero 3, ma fin dall’inizio il destino ha cominciato a mescolare le carte. Elisa ha aperto il pacco numero 1 della Campania, trovando subito 15.000 euro. Nei tiri successivi ha eliminato cifre importanti e piccole: 50 euro, 10.000 euro, 20 euro e 30.000 euro.

Il Dottore si è fatto sentire con un’offerta sostanziosa di 37.000 euro, ma Elisa, determinata e fiduciosa, ha rifiutato. La partita è continuata con la perdita di altri premi consistenti: 20.000 euro (pacco 13, Emilia Romagna) e poi lo zero (pacco 11, Abruzzo), un colpo di fortuna che ha fatto ben sperare. Ma purtroppo non è durata.

Quando è stato aperto il pacco 4 della Sardegna, contenente i 300.000 euro, il sogno del colpaccio ha cominciato a svanire. Elisa ha rifiutato un cambio e ha proseguito, ma la fortuna sembrava voltare le spalle: via anche i 200.000 euro del Veneto. Il marito Davide ha tentato il colpo con il pacco 7: altri 50.000 euro spariti.

A quel punto, Elisa accetta il cambio, passando al pacco 12. Dopo aver rinunciato a una nuova offerta del Dottore, tocca al pacco 20 della Valle d’Aosta, e anche i 100.000 euro se ne vanno. Nel pacco 12 c’era “Gennarino”, il cagnolino portafortuna, ma purtroppo senza valore economico.

Non resta che puntare tutto sulla Regione Fortunata, l’ultima occasione per tentare di portare a casa qualcosa. Elisa sceglie la Campania, ma non è quella giusta. Al secondo tentativo opta per la Puglia, sperando nei 50.000 euro, ma la Regione Fortunata è il Molise. Beffa finale.