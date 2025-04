La Serie A si ferma: rinviata Torino-Udinese

L’Italia del pallone si ferma per rendere omaggio a Papa Francesco. La notizia della scomparsa del Pontefice, giunta nella mattinata, ha avuto un impatto profondo non solo sul mondo religioso e istituzionale, ma anche su quello sportivo. In segno di lutto, il Coni ha disposto la sospensione di tutte le attività sportive previste per la giornata odierna su tutto il territorio nazionale.

La decisione è stata comunicata dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, che ha invitato tutte le federazioni, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva a fermarsi. Inoltre, è stato disposto un minuto di silenzio da osservare in ogni manifestazione agonistica in programma durante il resto della settimana, per onorare la memoria del Pontefice.

Stop al calcio: rinviate le gare di Serie A e delle serie minori

La Figc, in una nota ufficiale, ha annunciato la sospensione immediata di tutte le partite di calcio in programma oggi, dai campionati di Serie A fino ai Dilettanti. Una decisione presa in accordo con le componenti federali, in segno di rispetto e vicinanza alla comunità cattolica e al popolo italiano.

Rinviate a data da destinarsi le quattro partite di Serie A in calendario oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Stessa sorte per le sfide del campionato Primavera, con Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino che verranno recuperate martedì 22 aprile.

“La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso nel pomeriggio.

Il cordoglio dell’Udinese Calcio.

“Udinese Calcio si unisce al dolore di milioni di persone per la scomparsa del Santo Padre. In un mondo che ha sempre più bisogno di ascolto, guida e umanità, la sua voce è stata faro e conforto. Oggi lo salutiamo con gratitudine e rispetto, custodendo i suoi insegnamenti nel cuore”.

Tutti gli sport si uniscono al lutto

Non solo il calcio. Tutto il mondo sportivo italiano si è unito nel cordoglio. Le federazioni nazionali hanno risposto con prontezza all’invito del Coni, annunciando la sospensione delle competizioni in programma oggi in ogni disciplina: pallavolo, basket, atletica, nuoto, ciclismo, tennis e tutte le attività amatoriali.

Il Paese si raccoglie nel silenzio, in un momento di riflessione e dolore per la perdita del Pontefice che ha segnato un’epoca. Francesco, primo Papa sudamericano della storia, è stato una figura di profonda spiritualità ma anche di apertura e dialogo, spesso vicino ai temi dello sport come strumento di inclusione, pace e fratellanza.

In attesa delle esequie e delle comunicazioni ufficiali dalla Santa Sede, l’Italia sportiva si ferma, unita in un unico gesto di rispetto.