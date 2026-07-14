Mandi Paperone! Topolino parla friulano in un’edizione speciale da collezione

Da Paperopoli al Friuli il passo è breve: anche Zio Paperone si prepara a parlare in marilenghe. Il settimanale Topolino dedica infatti il nuovo numero speciale alla ricchezza linguistica italiana, con una versione della storia “Zio Paperone e la giornata piena” tradotta in friulano.

Il numero 3686 del magazine a fumetti sarà disponibile da mercoledì 15 luglio in quattro edizioni speciali dedicate ad altrettante aree linguistiche: Friuli, Basilicata, Umbria e Molise.

Zio Paperone arriva in friulano

La storia, scritta da Augusto Macchetto e disegnata da Giampaolo Soldati, è stata adattata non solo in friulano, ma anche in potentino, perugino e campobassano. A completare il progetto ci sarà una cover speciale realizzata da Andrea Freccero, con protagonisti Qui, Quo e Qua.

Le copie con la storia nelle lingue locali saranno distribuite nelle edicole delle rispettive zone regionali di riferimento. Nel resto d’Italia sarà invece disponibile la versione in italiano. Tutte le versioni saranno comunque acquistabili anche in fumetteria, su Panini.it e tramite il proprio edicolante attraverso Primaedicola.it, fino a esaurimento scorte.

Un progetto tra fumetto e linguistica

Dietro l’adattamento delle storie c’è il lavoro di un gruppo di esperti di linguistica italiana. Panini Comics ha coinvolto nuovamente Riccardo Regis, professore ordinario di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana, che ha coordinato il team composto da Federico Vicario per il friulano, Potito Paccione per il potentino, Giulio Vaccaro per il perugino e Antonietta Marra per il campobassano.

L’iniziativa conferma il ruolo del fumetto come strumento capace di avvicinare lettori di tutte le età alla storia e alle tradizioni dei territori. Attraverso le avventure dei personaggi Disney, Topolino porta così avanti un viaggio nelle diverse identità linguistiche italiane, trasformando una storia di fantasia in un’occasione per valorizzare culture e tradizioni locali.