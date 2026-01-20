Il tour che celebra i 60 anni dei Pooh fa tappa in Friuli

I Pooh in concerto a Villa Manin.

Passerà anche dal Friuli il tour del sessantesimo anniversario dei Pooh. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e dei due eventi all’Arena di Verona a maggio, il racconto dei Pooh si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. Arriva “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile.

Questo nuovo viaggio live della band toccherà anche il Friuli Venezia Giulia per un unico esclusivo appuntamento in programma sabato 18 luglio (inizio alle 21.00) nello splendido scenario di Villa Manin a Codroipo (UD). I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 14.00 di mercoledì 21 gennaio.

Il tour.

Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone. La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista: le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera. RTL 102.5 è media partner ufficiale di “Pooh 60 – La nostra storia”.

In un anno così importante di celebrazioni non mancheranno le sorprese anche dal punto di vista discografico, con uscite antologiche e tante sorprese nel corso dell’anno, per ripercorrere la storia dei Pooh attraverso le loro straordinarie canzoni.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna, la multimedialità e tanto ancora.

L’annuncio del live dei Pooh a Villa Manin segue quelli delle scorse settimane dei concerti di Claudio Baglioni (3 luglio), Luca Carboni (10 luglio), Negramaro (27 luglio) e Il Volo (31 luglio).