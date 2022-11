La fortuna di ferma in Friuli: centrato un 5 al Superenalotto

Vincita al Superenalotto in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si scopre fortunato grazie al Superenalotto: nel concorso del 24 novembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 43.256,20 euro.

La giocata vincente è stata registrata presso il tabacchi di via della Repubblica 10 a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. La rincorsa al sei prosegue con il jackpot da 315,7 milioni di euro, record per il gioco, in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella vinsero oltre 53 milioni di euro.

