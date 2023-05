L’iniziativa della discoteca di Gemona.

Il mondo della notte si riunisce e devolve parte del ricavato di un’intera serata all‘acquisto di caschi refrigeranti, sempre più utilizzati dai reparti oncologici durante le sedute di chemioterapia, con lo scopo di ridurre sostanzialmente i danni causati dalla caduta dei capelli e che spesso sono fonte di enorme disagio soprattutto per il genere femminile.

La lodevole iniziativa è stata messa in atto da Massimo Schiff, gonarese 44enne che da ottobre gestisce la discoteca “Teteo Hall” di Gemona del Friuli e che sabato 1 aprile, grazie alla serata “Lady night” dedicata alle donne, ha potuto donare mille euro, ovvero parte dell’incasso, che verrà devoluta ad un’associazione che da anni si occupa di organizzare raccolte fondi sul nostro territorio per innumerevoli cause.

“Le discoteche e il mondo della notte in genere vengono spesso associati a luogo in cui i giovani si ritrovano per sballarsi, ricreando un immaginario collettivo assolutamente negativo e deleterio, oltre che non veritiero – spiega Schiff – proprio per questo con immenso piacere abbiamo voluto dimostrare che i giovani che si riuniscono per divertirsi sono anche in grado di compiere gesti di beneficienza di grande impatto”.

Il gestore della discoteca gemonese è particolarmente propenso ed attento alle iniziative che danno modo di prestare forme di aiuto al mondo femminile, che spesso ancora oggi si ritrova in mezzo ad una voragine legata a problematiche di genere.

L’associazione alla quale sono stati versati i proventi è “Amis dal Disu” capitanata da Franca del Frate, che da anni è tra le più attive nel nostro territorio in quanto a raccolta fondi per le cause più disparate e che devolverà la somma al reparto oncologico dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

E’ attualmente aperta da parte dell’associazione anche la raccolta fondi per aiutare gli abitanti di Faenza, una delle città più colpite dalla recente alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna. Coloro volessero dare il proprio contributo possono farlo attraverso l’Iban IT58 X070 8563 8900 06210026 636 Amis dal Disu O.d.V.