A Gemona nasce il laboratorio di idee dell’università di Udine

A Gemona del Friuli l’università di Udine inaugura Uniud ResilHub, Scuola laboratorio di alta formazione.

L’università di Udine inaugura Uniud ResilHub, Scuola laboratoriale di alta formazione in resilienza per lo sviluppo sostenibile. L’evento si tiene oggi, lunedì 9 marzo, alle 11 a Palazzo Fantoni in via Carlo Caneva 2 a Gemona del Friuli.

La Scuola punta alla formazione di competenze avanzate nella gestione dei rischi, nel supporto alle decisioni e nella costruzione di comunità resilienti. Il progetto, nato in stretto raccordo con la Cattedra Unesco in Sicurezza intersettoriale per la Riduzione dei rischi di disastro e la Resilienza dell’Ateneo friulano, utilizza un approccio interdisciplinare in linea con i più recenti orientamenti delle Nazioni Unite, promuovendo una attiva collaborazione tra accademia e territorio.

I lavori saranno aperti da Andrea Cafarelli, delegato del rettore per la sede di Gemona del Friuli, seguiti dagli interventi istituzionali del sindaco, Roberto Revelant, del rettore dell’Università di Udine, Angelo Montanari, e dell’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli.

Seguirà la presentazione ufficiale di Unud ResilHub a cura di Stefano Grimaz, titolare della Cattedra Unesco e direttore della Scuola, che ne illustrerà le peculiarità e gli obiettivi didattici. Nell’occasione Amedeo Aristei, direttore centrale Protezione Civile Fvg, presenterà il profilo del Resilience officer, che opera nel Comitato regionale per le emergenze (Corem). A tale profilo sarà dedicato il primo corso della Scuola, frutto di un percorso di coprogettazione con la Protezione Civile regionale. A seguire, l’intervento di Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Protezione Civile, che si soffermerà sull’importanza della resilienza nella prevenzione delle emergenze.

Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Al termine della presentazione, alle ore 12:20, si terrà il taglio del nastro della nuova sede, seguito da un brindisi augurale.

Situato simbolicamente a Gemona del Friuli, città simbolo della rinascita post-terremoto, il ResilHub si inserisce nel quadro delle iniziative “Uniud Epicentro di Saperi 1976-2026” per il cinquantesimo del terremoto.