A Gemona la grafica racconta il territorio: inaugura la mostra Graphic Design

“Graphic Design a Gemona, territorio e futuro”: inaugura la mostra degli studenti del D’Aronco

Si terrà lunedì 23, alle ore 11:00, presso Palazzo Elti – Sale D’Aronco a Gemona del Friuli, l’inaugurazione della mostra dal titolo “Graphic Design a Gemona, territorio e futuro”, un progetto espositivo dedicato alla valorizzazione della grafica e della progettazione visiva come espressione culturale del territorio. La mostra sarà visitabile fino al 19 aprile.

La mostra è ideata dalla professoressa Federica Cirillo, docente di grafica presso l’Istituto D’Aronco di Gemona, e realizzata dagli studenti della classe 4ª A Grafica e Comunicazione, che hanno curato l’intero percorso progettuale: dal concept all’identità visiva fino alla comunicazione e all’allestimento dell’esposizione. I manifesti esposti nascono dallo studio del lavoro del visual designer Giulio Calderini e rappresentano una reinterpretazione contemporanea del territorio attraverso il linguaggio della grafica.

L’iniziativa intende porre l’attenzione su un aspetto spesso poco riconosciuto a Gemona: la grafica e l’illustrazione. La mostra propone infatti uno sguardo rivolto al futuro, mettendo al centro la progettazione visiva come strumento di lettura e valorizzazione del territorio, offrendo uno sguardo rivolto al futuro e al contributo delle nuove generazioni di creativi.