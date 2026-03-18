Il fioretto maschile ASU conquista la promozione in Serie A2.

Una vittoria costruita all’ultima stoccata, che vale una pagina importante per lo sport friulano. L’Associazione Sportiva Udinese (ASU) conquista la promozione in Serie A2 nel fioretto maschile e diventa l’unica realtà del Friuli Venezia Giulia a militare in A.



Il traguardo è arrivato al Piacenza Expo, durante i Campionati Italiani a squadre, dove il giovane quartetto bianconero ha centrato il titolo di Serie B1 al termine di una finale combattutissima. A decidere è stato il punteggio di 45-43 contro il Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia, in un assalto rimasto in bilico fino agli ultimi secondi.

Protagonista un quartetto giovanissimo.

A firmare l’impresa sono stati Marco Bertossi, Lorenzo Del Medico, Riccardo Paoletti e Antonio Guido Pesce: una squadra giovanissima – la più giovane in gara – composta da un under 17 e tre under 20. Un mix di talento, freddezza e spirito di squadra che ha fatto la differenza nei momenti decisivi. La promozione rappresenta un salto di qualità significativo per la scherma udinese, che entra così stabilmente tra le realtà di vertice a livello nazionale.



Il risultato assume un valore ancora più ampio per l’intera polisportiva. Con il passaggio del fioretto maschile in A2, salgono a due le squadre dell’ASU impegnate in Serie A: un traguardo condiviso con la ginnastica ritmica, da oltre un decennio protagonista ai vertici nazionali. Una conferma della solidità del progetto sportivo bianconero, capace di investire sui giovani e costruire nel tempo risultati concreti.

“Un punto di partenza”

“È una vittoria che nasce dal lavoro quotidiano in palestra e dalla crescita costante di questi ragazzi. Hanno dimostrato maturità, spirito di squadra e grande capacità di gestione della pressione. Questo salto di categoria è meritato e rappresenta solo un punto di partenza“, ha auspicato il tecnico della squadra, Fabio Zannier, ringraziando tutto lo staff composto anche dal maestro Floriano Guizzardi, che era presente in pedana, e dal preparatore Giovanni Tarantini.



Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente dell’ASU, Alessandro Nutta: “Questo risultato è motivo di orgoglio per tutta la società. La promozione in serie A2 del fioretto maschile testimonia la qualità del lavoro che stiamo portando avanti e rafforza il posizionamento dell’ASU tra le eccellenze sportive nazionali. Avere oggi due squadre in serie A è un traguardo importante, che premia atleti, tecnici e tutta la polisportiva. Continueremo a investire con determinazione nello sviluppo dei nostri giovani e nella crescita del movimento”.