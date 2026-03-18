Udin Bike Festival, si pedala per una buona causa: 45 o 25 km tra Friuli e solidarietà

Presentata l’edizione 2026 di Udin Bike Festival.

Un percorso da 45 km per i più allenati, un altro da 25 km per chi non vuole comunque lasciarsi sfuggire l’occasione per fare un giro in bici organizzato, a Udine e dintorni, compiendo anche un gesto di solidarietà. La proposta arriva da Udin Bike Festival, in programma il 24 maggio 2026, presentato a Palazzo Valvason Morpurgo, nel capoluogo friulano, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin.

“Udin bike è la testimonianza del modo più bello e più sano di conoscere e vivere il nostro territorio perchè in bicicletta si fa attività fisica e c’è il tempo di guardare attorno le bellezze del Friuli Venezia Giulia”, ha commentato Bordin, presente alla conferenza stampa assieme al consigliere regionale Moreno Lirutti.

Tra sport, salute e solidarietà.

“Una manifestazione che abbina non solo sport e salute, ma anche storia e solidarietà“, ha aggiunto Bordin. Il 24 maggio prossimo si celebrano gli 80 anni dalla prima uscita del Messaggero Veneto, “quotidiano che racconta il nostro territorio giorno dopo giorno” ha ricordato il presidente dell’Assemblea legislativa regionale, mentre il percorso della biciclettata, nell’anno del 50esimo anniversario, raggiunge anche alcune zone pesantemente colpite dal terremoto, “tragedia che ha alimentato quello spirito di solidarietà del popolo friulano presente anche in Udin Bike”.

Il ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto alla Fondazione Progetto Autismo di Tavagnacco per la costruzione del Villaggio Cainero. Bordin, infine, ha ringraziato gli ideatori dell’iniziativa, Luca Tosolini, Enzo Cussigh e Andrea Cainero, e tutti i volontari “che danno una mano concreta nell’organizzazione di un evento dal quale traspaiono l’energia e le grandi capacità delle tante anime del Fvg di cui dobbiamo essere orgogliosi. Una vetrina non solo per Udine, ma per tutta la regione”.

Il percorso di Udin Bike, quello più lungo, attraverserà infatti ben cinque Comuni: Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale, Povoletto e Nimis. Per tutti i partecipanti ci sarà la maglietta celebrativa di questa seconda edizione realizzata dai ragazzi di Progetto Autismo.