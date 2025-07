Lavori sulla rete idrica, interruzione dell’acqua a Gemona

L’interruzione dell’acqua prevista per lunedì 14 luglio nel centro storico di Gemona.

CAFC informa che lunedì 14 luglio, dalle ore 8:30 alle ore 17:00, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in tutto il centro storico di Gemona del Friuli. Questa interruzione è indispensabile per effettuare un intervento di riparazione di una importante perdita sulla rete di acquedotto che alimenta molte vie del centro storico di Gemona del Friuli.

L’intervento si concentrerà su via Caneva, all’incrocio con via Barazzutti, laddove è prevista anche la sostituzione di una saracinesca di manovra posta lungo una delle principali arterie del centro storico. Nell’occasione una seconda impresa interverrà sempre lungo via Caneva, all’incrocio con via dei Cappuccini, per inserire una nuova saracinesca di manovra interrata che permetterà una migliore gestione della rete in futuro, limitando le aree di disservizio nel caso di interventi analoghi. Queste operazioni sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio idrico, oltre a tutelare una risorsa preziosa come l’acqua, bene essenziale per tutta la comunità.

Le perdite sono un fattore che contribuisce allo spreco dell’acqua, e intervenire per ripararle è fondamentale per ridurre gli sprechi, tutelare l’ambiente e garantire un uso più responsabile e sostenibile dell’acqua.

CAFC informa che, essendo il gestore del servizio idrico integrato, cioè di un bene essenziale, metterà a disposizione dell’asilo e delle case di riposo delle autobotti di acqua potabile durante l’interruzione programmata.