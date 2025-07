A Casarsa della Delizia una notte tra vino, musica e arte

Le Notti del Vino e la notte dell’arte si fondono a Casarsa.

Una notte magica in cui vino e arte si uniscono: a Casarsa della Delizia mercoledì 16 luglio Le Notti del Vino, evento estivo delle Città del Vino, incontrano la Notte dell’arte comunale. Ne nasce un ricco programma assolutamente da non perdere, tra il giardino del Palazzo Municipale Burovich de Zmajevich e la sala espositiva dell’ex Municipio. Focus sulla Malvasia e un vibrante concerto jazz tra le varie proposte della serata, oltre agli spumanti Filari di Bolle e la visita straordinaria alle mostre aperte in questi giorni in città.

“Con questa serata – dichiarano il sindaco Claudio Colussi, il consigliere comunale delegato a eventi e associazioni Antonio Deganutti e il presidente della Pro Casarsa della Delizia Antonio Tesolin – vivremo idealmente la metà dell’estate, con un ricco programma che parte dalle eccellenze vinicole locali della selezione spumanti Filari di Bolle, accompagnate da sapori del territorio e da una selezione di Malvasia, per arrivare al jazz con il concerto dedicato all’album del contrabbassista Alessio Zoratto e all’apertura straordinaria della mostra A matter of metamorphosis di Simon Berger. Casarsa della Delizia si conferma quindi non solo Città del Vino ma anche centro culturale di rilievo”.

Il programma della serata a Casarsa.

Questo il programma. Dalle 18 alle 19.30 nella sala espositiva dell’ex Municipio in Piazza IV Novembre apertura straordinaria della mostra “Simon Berger. A matter of Metamorphosis” con visita guidata.

Alle 19.30 nel giardino del Palazzo Municipale Burovich de Zmajevich Le Notti del Vino con degustazione – insieme ai sommelier Ais – dei migliori spumanti della Selezione regionale Filari di Bolle e una selezione di Malvasia, accompagnati da assaggi gastronomici del laboratorio dell’Associazione Laluna Impresa Sociale, a 20 euro a persona. Queste le cantine presenti. Vincitori Filari Di Bolle: Prosecco Doc Brut – Cantina Produttori Cormons; Ribolla Gialla Brut Millesimato 2022 – Azienda Agricola Trebes Di Princic Mitja; I Feudi Di Romans Rosè Brut – Azienda Agricola Lorenzon; Spumante Metodo Classico Ribolla Gialla Brut 2019 – Valentino Butussi; Prosecco Rosè Brut – Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito. Selezione Malvasia: Cantina Ca Modeano – Friuli; Società Agricola Komjanc Alessio – Collio; Tenuta Luisa – Isonzo del Friuli; Azienda Agricola Obiz – Friuli; Cantina Zidarich – Venezia Giulia.

Le Notti del Vino sono organizzate fino al 12 settembre con 36 date dalle aderenti al Coordinamento del Friuli Venezia Giulia dell’Associazione nazionale Città del Vino e godono del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Io sono Friuli Venezia Giulia, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato del Friuli Venezia Giulia, Unidoc FVG ed ERT FVG. Sponsor Banca 360 FVG.

Alle 21.30 per la Notte dell’Arte “Alessio Zoratto Canvas Melodies”, concerto jazz con Alessio Zoratto – contrabbasso, Luca Zennaro – chitarra elettrica, Giovanni Perin – vibrafono e Luca Colussi – batteria.

Il giovane contrabbassista friulano Alessio Zoratto presenta il suo primo album da leader dal titolo “Canvas Melodies”. Dieci nuove composizioni ispirate a dieci capolavori dell’arte contemporanea che hanno segnato alcuni momenti chiave della vita dell’artista: dal ricordo di amori passati o presenti, a persone che non ci sono più, dal dolore di una società in continua guerra, a momenti gioiosi. In collaborazione con SimulArte.

Da ricordare che nella Limonaia del Palazzo Municipale si potrà anche visitare la mostra “Il primo tempo non conta” dedicata a Ezio Vendrame (progetto di Creazioni Indigeste con il sostegno della Regione e della Città di Casarsa della Delizia). Al termine del concerto visita notturna alla mostra dell’artista elvetico Simon Berger “A matter of Metamorphosis” con partenza da Palazzo Burovich de Zmaievich

L’iniziativa rientra tra le iniziative collaterali del progetto “TrasformARTI: l’arte come strumento per immaginare il futuro”, che ha ottenuto il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Berger ha sviluppato una tecnica unica, visto che riesce a dare vita a sculture sul vetro picchiettandolo con un martello e sfruttandone le fratture che vengono a crearsi. A Casarsa ha creato le opere direttamente in loco, chiudendosi per ore in solitaria nello spazio espositivo. L’installazione omaggia Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei 50 anni dalla morte e la Metamorfosi di Franz Kafka. I volti dei due scrittori si riconoscono tra quelli realizzati da Berger. La luce attraversa le fratture del vetro, svelando volti senza occhi che interrogano lo spettatore con le proprie orbite vuote. Poi, improvvisamente grazie a un gioco di prospettive ottiche, l’iride si materializza nel volto scolpito è da una rinnovata lettura all’opera d’arte.

“A Matter of Metamorphosis” è realizzata dal Comune di Casarsa della Delizia con il supporto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Cris Contini Contemporary, Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa, Pro Casarsa della Delizia APS, Contemporary&Co ed il Liceo Artistico Statale Enrico Galvani. Rimarrà aperta fino al 27 luglio ogni sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.