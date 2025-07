Cinema, fumetto e memoria: in mostra a Gemona la collezione di Gianni Da Campo

La mostra al Castello di Gemona del Friuli.

Dal 31 luglio 2025 al 29 marzo 2026 il Castello di Gemona ospiterà la mostra “L’età dell’amore – Collezione Gianni Da Campo: una storia intima del cinema e del fumetto italiano”, la terza tappa di un progetto espositivo triennale promosso dal Comune di Gemona in collaborazione con la Cineteca del Friuli e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

La mostra rende omaggio a Gianni Da Campo (1943-2014), regista, scrittore e collezionista veneziano, la cui passione per il cinema e il fumetto ha dato vita a una collezione ricca di memorie visive e letterarie. Manifesti cinematografici – alcuni restaurati grazie alla Fondazione Friuli –, fotografie, fumetti, riviste, manoscritti e volumi, tutti provenienti dalla raccolta affidata da Da Campo alla Cineteca, raccontano non solo l’arte ma anche l’atmosfera di un’epoca: quella di una giovinezza italiana che, uscita dalle tenebre della guerra, cercava nel patrimonio culturale un riscatto e un senso.

Il percorso espositivo, curato dal critico e storico del cinema Sergio M. Grmek Germani, accompagna i visitatori attraverso il dopoguerra, tra le suggestioni cinematografiche e fumettistiche, i rapporti con figure di spicco come Georges Simenon e Valerio Zurlini, fino alle figure femminili che hanno ispirato Da Campo, come Marina Vlady. Vengono inoltre approfondite le opere cinematografiche e letterarie dello stesso Da Campo, con film come Pagine chiuse, La ragazza di passaggio, Il sapore del grano, il cortometraggio I parenti e il romanzo incompiuto La lunga via dei silenzi.

A partire da ottobre, la mostra si arricchirà di una rassegna cinematografica che, oltre ai lavori di Da Campo, proporrà capolavori di registi che hanno segnato la sua formazione, tra cui De Sica, De Santis, Visconti, Ferreri, Genina, Lattuada e Zurlini. Un mosaico di film che restituisce al pubblico il clima culturale e artistico di quegli anni.

Flavia Virilli, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Gemona del Friuli nonché coordinatrice del progetto, ha sottolineato: “Il Castello di Gemona si conferma un polo espositivo di rilievo nazionale, capace di offrire esperienze culturali di alto livello. Questa mostra non è solo un omaggio a Gianni Da Campo, ma un viaggio nell’immaginario iconico della storia italiana ed europea tra cinema, fumetto e letteratura”.

“Grazie alla collaborazione con la Cineteca del Friuli e al sostegno della Regione, offriamo un percorso che unisce memoria e contemporaneità, rivolto a studiosi, cinefili e anche al pubblico più giovane, per il quale abbiamo previsto strumenti didattici creativi. Il successo delle precedenti edizioni, con visitatori da tutta Italia e oltre, testimonia la qualità del progetto e il ruolo sempre più importante del Castello di Gemona come sede espositiva d’eccellenza. È il risultato di un lavoro di squadra che intreccia storie, memorie e territori“.

“L’età dell’amore” invita a riscoprire un periodo in cui cinema, fumetto, letteratura e musica si intrecciavano con i sogni e le inquietudini di una generazione, restituendo al presente un patrimonio di immagini e parole che ancora oggi parla con forza e poesia a chi sa ascoltarlo.

Informazioni

Orari della mostra:

Fino al 28 settembre: venerdì 15-19 | sabato e domenica 10-12.30 / 15-19

Dal 3 ottobre fino alla chiusura: venerdì 14.30-18 | sabato e domenica 10-12.30 / 14.30-18

Siti utili: visitgemona.com | cinetecadelfriuli.org