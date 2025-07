Ragogna nel Cuore: quattro giorni di festa tra gusto, musica e comunità

Al via la Festa “Ragogna nel Cuore”.



Dal 31 luglio al 3 agosto il parco festeggiamenti di Ragogna torna ad animarsi con “Ragogna nel Cuore”, la festa estiva organizzata dalla Pro Loco, ormai diventata un appuntamento atteso dell’estate friulana. Quattro serate dedicate a tradizioni culinarie, musica dal vivo, sport, attività per bambini, inclusione sociale e momenti di condivisione intergenerazionale.

Protagonista anche nell’edizione 2025 è la cucina del territorio, con piatti che uniscono creatività e radici locali. Accanto ai già noti ‘Ragognocco’ e ‘Meraviglie di Ragogna’, debutta il ‘Ragovega’, proposta vegana che vuole coniugare gusto e sostenibilità. L’area gastronomica sarà completata da un’enoteca con vini locali e da una zona birreria con produttori del territorio.

Il programma prende il via giovedì 31 luglio con la serata “Aspettando Ragogna nel Cuore”, pensata per le famiglie. Alle 20.00 spettacolo di bolle di sapone e proiezione all’aperto de Il ritorno di Mary Poppins.

Venerdì 1° agosto il focus sarà sullo sport e sull’inclusione. Dopo l’inaugurazione ufficiale della festa, si terranno le esibizioni della scuola Karate-Do e della scuola di danza Phoenix, con la partecipazione di giovani atleti e performer con disabilità. A seguire, serata musicale con Radio Studio Nord e, nell’area relax, dj set in vinile con Dj Cult.

Sabato 2 agosto spazio al volontariato e al coinvolgimento sociale. Dalle 18.00, l’area del parco ospiterà giochi, letture, un mercatino solidale e stand informativi delle associazioni locali. La serata sarà arricchita dal concerto della Aurora Rays Band, in una delle sue rare tappe italiane.

Domenica 3 agosto la giornata si apre all’insegna dell’outdoor con la MagnaLonga, camminata gastronomica tra natura e sapori, la discesa fluviale sul Tagliamento e un’escursione cicloturistica guidata. Dalle 12.00 sarà possibile pranzare nel parco con un menù dedicato, mentre il pomeriggio sarà animato dal mercatino artigianale. Gran finale in serata con il ritorno di Dilettanti allo Sbaraglio, accompagnato da musica dal vivo e scenografie, e la terza edizione del Rago Raga Music Festival.

“Ragogna nel Cuore” si conferma una festa che abbraccia il territorio in tutte le sue sfaccettature: dal paesaggio alle tradizioni, dalla gastronomia alla musica, dall’arte alla solidarietà. Un evento che coinvolge attivamente associazioni, volontari, produttori e artisti locali, con un programma pensato non solo per intrattenere, ma per rafforzare il senso di comunità e il legame con il paese. Tutte le informazioni su: www.prolocoragogna.it