Pasqua nel cuore di Gemona, un pomeriggio di divertimento per i più piccoli

Caccia alle uova, Magic painting, Decora le uova: sono solo alcuni degli intrattenimenti pensati per i bambini che parteciperanno il 13 aprile all’iniziativa Pasqua nel cuore di Gemona, a cura del Comitato Borgate del Centro Storico.

L’associazione del presidente Giulio ‘Jackut’ Contessi non si ferma praticamente mai e per la domenica che precederà la Pasqua del 2025 ha organizzato un altro dei numerosi eventi dedicati ai più giovani, pure questo inserito nel calendario delle attività che vengono svolte nell’ambito di “Vivi il Cuore di Gemona”. Domenica 13 aprile, a partire dalle ore 15, i volontari del Comitato, assieme a Lo scrigno dei sogni – Elly Independent Usborne Organiser, si ritroveranno presso la loggia di palazzo Botòn per trascorrere un pomeriggio divertente e stimolante, come sempre avviene in occasione di queste iniziative pensate anche per dare sfogo alla creatività dei più piccoli.

A fare compagnia ai bambini ci sarà il coniglio pasquale Franky, mascotte ufficiale dell’evento, che prevede anche un gran finale con l’apertura dell’uovo gigante di cioccolata. La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative va effettuata la prenotazione al numero 346.1647192.