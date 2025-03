Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 30 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Domenica 30 marzo il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da una fase iniziale instabile, con un miglioramento progressivo nel corso della giornata.



Nella notte e fino alla prima parte della mattinata, il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con possibili piogge sparse intermittenti, generalmente di debole o moderata intensità. Le precipitazioni si concentreranno soprattutto nella pianura e sulle zone collinari, mentre la quota neve sarà compresa tra i 1400 e i 1700 metri di altitudine. Il vento si presenterà moderato da nordest, con raffiche più intense in montagna e sul Carso.

Nel pomeriggio il tempo andrà migliorando, con il cielo che passerà da poco nuvoloso a variabile. Le piogge si faranno più rare e la probabilità di nuovi acquazzoni sarà piuttosto bassa. Anche il vento si attenuerà, rendendo il pomeriggio più tranquillo e gradevole.

Le temperature saranno moderate. In pianura, la minima si attesterà intorno ai 7-10°C, mentre la massima potrà arrivare tra i 17 e i 20°C. Sulla costa, le minime saranno comprese tra 9 e 12°C, mentre le massime si spingeranno dai 15 ai 18°C. In montagna, a 1000 metri di altitudine, la temperatura media sarà di circa 9°C.