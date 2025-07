Rigore ed Estro, a Gemona la mostra dedicata a due artisti friulani

La mostra a Gemona del Friuli, nelle sale di Palazzo Elti.

L’Amministrazione comunale di Gemona del Friuli presenta la mostra “Rigore ed Estro”, allestita nelle sale espositive di Palazzo Elti, visitabile dall’11 luglio al 31 agosto 2025. Protagonisti della rassegna sono due artisti tolmezzini di lungo corso, Renzo Marzona e Stefano Marchi, figure di rilievo nel panorama artistico locale e nazionale, interpreti di due visioni profondamente diverse e complementari del gesto creativo: il rigore e l’estro.

Le opere.

Le opere di Renzo Marzona si distinguono per la loro forza compositiva e la tensione controllata del colore: un percorso informale in cui ogni cromatismo è pensato, ogni superficie è plasmata con pazienza e lucidità, accompagnando lo spettatore attraverso meandri visivi che coniugano determinazione e misura.



All’opposto, le tele di Stefano Marchi propongono un’esplosione espressionista, fatta di segni, dissolvenze e volti che interrogano lo spettatore sulla condizione umana e sulle fragilità che spesso si dissolvono nell’oblio della coscienza collettiva.

La cultura come strumento di crescita collettiva e di dialogo.

“Questa esposizione rappresenta non solo un omaggio a due artisti che hanno saputo distinguersi nel tempo, ma anche un segno tangibile dell’attenzione che Gemona del Friuli rivolge alla cultura come strumento di crescita collettiva e di dialogo – commenta l’assessore alla Cultura e vicesindaco Flavia Virilli – . Il confronto tra la misura e la passione, tra la riflessione e l’istinto creativo, che questa rassegna propone, ci invita a considerare l’arte come specchio e guida delle nostre sensibilità. Ringraziamo Renzo Marzona e Stefano Marchi per aver condiviso con noi il frutto della loro ricerca e invitiamo cittadini e visitatori a lasciarsi coinvolgere da questo viaggio estetico ed emotivo.”

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto 2025, con i seguenti orari: da martedì a domenica, 10–12.30 e 14.30–18.

Renzo Marzona

Renzo Marzona, nato a Tolmezzo, vive e lavora tra la Carnia e altri contesti nazionali. Attivo nel campo della pittura da oltre quarant’anni, ha attraversato varie stagioni artistiche, dall’astrattismo alla ricerca materica, mantenendo sempre un rigore compositivo che lo caratterizza. Ha partecipato a numerose collettive e personali, esponendo in Friuli Venezia Giulia, Veneto e altre regioni italiane, con riconoscimenti per la sua capacità di coniugare tradizione e linguaggio contemporaneo.

Stefano Marchi

Stefano Marchi, anch’egli originario di Tolmezzo, si forma artisticamente tra il Friuli e l’ambito nazionale, avvicinandosi sin dagli anni Ottanta a una pittura espressionista di forte impatto emotivo. La sua ricerca si concentra sulle fragilità dell’essere umano e sulle tensioni interiori, espresse attraverso volti, figure e dissolvenze che evocano la precarietà della memoria e dell’identità. Ha esposto in diverse mostre collettive e personali in regione e fuori, distinguendosi per la capacità di coniugare gesto istintivo e riflessione critica.