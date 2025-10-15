Installate le nuove attrezzature del percorso vita di Gemona.

Un nuovo tassello si aggiunge alla promozione della salute e dell’inclusione nel territorio gemonese. L’Amministrazione comunale ha recentemente completato l’installazione di moderne attrezzature per il percorso vita situato negli spazi verdi adiacenti al Corso di Laurea in Scienze Motorie e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Udine.

L’intervento, coordinato dall’Assessore Mara Gubiani e dai Consiglieri Pietro Tobia Baldassi e Denis Ceschia, con il supporto degli uffici tecnici comunali, mira a rendere l’attività motoria accessibile a tutti. Le nuove strutture permettono infatti esercizi inclusivi e giochi ludico-motori, pensati per coinvolgere persone di ogni età e abilità. “Si tratta di un investimento importante per la comunità e per i nostri studenti – ha dichiarato l’Assessore Gubiani – che unisce sport, salute e formazione, valorizzando al contempo il patrimonio naturale di Gemona”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Regione Friuli Venezia Giulia, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione del progetto. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di promozione del benessere e della socialità, in linea con le politiche regionali per la salute pubblica e il progetto sportland.