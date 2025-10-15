Sport, salute e inclusione: nuove attrezzature per il percorso vita di Gemona

15 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

Installate le nuove attrezzature del percorso vita di Gemona.

Un nuovo tassello si aggiunge alla promozione della salute e dell’inclusione nel territorio gemonese. L’Amministrazione comunale ha recentemente completato l’installazione di moderne attrezzature per il percorso vita situato negli spazi verdi adiacenti al Corso di Laurea in Scienze Motorie e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Udine.

L’intervento, coordinato dall’Assessore Mara Gubiani e dai Consiglieri Pietro Tobia Baldassi e Denis Ceschia, con il supporto degli uffici tecnici comunali, mira a rendere l’attività motoria accessibile a tutti. Le nuove strutture permettono infatti esercizi inclusivi e giochi ludico-motori, pensati per coinvolgere persone di ogni età e abilità. “Si tratta di un investimento importante per la comunità e per i nostri studenti – ha dichiarato l’Assessore Gubiani – che unisce sport, salute e formazione, valorizzando al contempo il patrimonio naturale di Gemona”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Regione Friuli Venezia Giulia, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione del progetto. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di promozione del benessere e della socialità, in linea con le politiche regionali per la salute pubblica e il progetto sportland.

