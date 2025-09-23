Fulvia Govetto è morta nella casa di famiglia a 66 anni.

Era volata da San Francisco fino al Friuli per assistere la madre 91enne, ricoverata all’ospedale di Palmanova, ma Fulvia Govetto, 66 anni, è morta improvvisamente nella casa di famiglia di via Corridoni a Fauglis, stroncata da un infarto.

La tragedia si è consumata domenica sera, poco dopo le 22. Fulvia era arrivata giovedì dagli Stati Uniti, preoccupata per il peggioramento delle condizioni della madre Gina, e aveva prenotato un biglietto di sola andata proprio per rimanere accanto a lei. Per tutta la giornata di domenica la sua famiglia, dalla California ha provato a contattarla senza ricevere risposta.

Alla fine è stato chiesto aiuto ad un parente che abita in paese e successivamente è stato allertato il sindaco Ivan Boemo, che ha chiamato le forze dell’ordine. I pompieri del distaccamento di Cervignano del Friuli sono riusciti a entrare da una finestra socchiusa: la donna è stata trovata stesa sul letto. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Nata a Scottburgh, in Sudafrica, dove i genitori si erano trasferiti negli anni Cinquanta per lavoro, Fulvia aveva poi vissuto negli Stati Uniti, dove aveva conosciuto il marito e si era stabilita. Da oltre dieci anni il padre Sergio non c’è più, e la madre era rimasta nella casa di famiglia seguita a distanza dai figli.