Apt Gorizia lancia un percorso di formazione e lavoro per i giovani

Apt Gorizia lancia “Apt Percorsi – Al servizio del territorio”, per sostenere la formazione e l’inserimento al lavoro dei giovani.

Apt Gorizia lancia “Apt Percorsi – Al servizio del territorio”: un nuovo programma strategico pensato per sostenere la formazione e l’inserimento al lavoro dei giovani, rispondendo al tempo stesso alle esigenze di sviluppo e innovazione dell’azienda.

La prima iniziativa del programma si intitola “Patente & Professione” ed è rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Il progetto punta a rimuovere gli ostacoli economici e formativi che spesso rendono difficile l’accesso al lavoro nel settore del trasporto pubblico locale.

Il percorso prevede infatti la copertura totale dei costi per il conseguimento della patente D, della CQC persone e delle altre abilitazioni professionali necessarie. A questo si affianca l’assunzione immediata in Apt Gorizia con contratto di apprendistato: nella fase iniziale, i partecipanti saranno impiegati in attività di assistenza alla clientela e verifica dei titoli di viaggio, avviando così un percorso di crescita progressiva all’interno dell’azienda.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire un accesso semplice e inclusivo al lavoro, accompagnando i giovani in un cammino formativo completo che possa condurre alla stabilità professionale. Allo stesso tempo, l’iniziativa risponde alle nuove esigenze di AptT Gorizia, anche in relazione ai progetti di transizione energetica e al rinnovamento dei servizi di mobilità sul territorio.

Le selezioni sono aperte fino al 30 gennaio 2026 alle ore 18.00. La candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata. Tutte le informazioni dettagliate sul bando e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale di Apt Gorizia.