Udine, scritte neonaziste a palazzo Antonini: la protesta di Udu e Flc Cgil: “L’università di Udine è antifascista”.

A distanza di quattro settimane dalla loro comparsa, le scritte con simboli neonazisti e suprematisti sulla parete di palazzo Antonini non sono ancora state rimosse. A denunciarlo sono l’Unione degli universitari (Udu) e la Flc Cgil di Udine, che in una nota congiunta hanno espresso forte preoccupazione per la presenza dei graffiti su una delle sedi più importanti dell’università di Udine.

Le due organizzazioni hanno esposto uno striscione sotto le scritte per ribadire il carattere antifascista dell’Ateneo e richiamare l’attenzione sui valori della Costituzione, a ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana. “Si tratta di atti vandalici che oscurano il valore istituzionale dell’Università”, si legge nella nota, nella quale si auspica un intervento rapido da parte dell’amministrazione.

“In attesa che si muova qualcosa dai livelli superiori, abbiamo deciso di agire direttamente come associazione studentesca”, ha dichiarato Elena Chiaruttini, coordinatrice di Udu Udine. Sulla stessa linea Marco Duriavig, segretario generale della Flc Cgil di Udine, che invita docenti, personale e studenti a reagire insieme: “Non c’è spazio per chi nega le basi della nostra convivenza democratica”.