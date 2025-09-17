Controlli più sicuri, nuova area sulla bretella al valico di Gorizia

Controlli più sicuri al valico: è stata presentata in Prefettura a Gorizia la realizzazione di una nuova opera infrastrutturale.

Controlli più sicuri al valico di Gorizia: è stata presentata in Prefettura a Gorizia la realizzazione di un’opera infrastrutturale che interesserà circa 2.400 metri quadrati lungo la bretella di collegamento tra l’autostrada A34 e il confine di Stato di Sant’Andrea/Vrtojba. L’intervento, curato da Autostrade Alto Adriatico con la collaborazione di Sdag e del Comune di Gorizia, permetterà alle forze di polizia di effettuare controlli in maggiore sicurezza e di facilitare il transito degli autotrasportatori verso la Slovenia.

Il prefetto Ester Fedullo ha espresso soddisfazione per il lavoro sinergico tra enti, definendo il progetto “significativo” per la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Durante la riunione del Comitato operativo viabilità si è inoltre fatto il punto sul traffico estivo e sulle misure adottate per gestire i flussi veicolari legati ai lavori sulla superstrada slovena H4. Dall’8 settembre è stata ripristinata la normale circolazione del traffico industriale in entrata in Italia, suddiviso tra i valichi di Fernetti e Sant’Andrea, mentre nuove misure sono state introdotte per ridurre la pressione dei mezzi pesanti su Fernetti anche in uscita.