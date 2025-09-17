Marina Julia ospita la seconda edizione di “Old School Calisthenics”

Monfalcone ospita la seconda edizione di “Old School Calisthenics”, in programma sabato 20 settembre a Marina Julia.

Monfalcone ospita la seconda edizione di “Old School Calisthenics”, in programma sabato 20 settembre 2025 a Marina Julia.

La manifestazione è organizzata dall’Asd Caligram, realtà monfalconese con sede in via Parini e oltre 450 tesserati, fondata da Brian Serdoz e Federico Gergolet. Dopo il successo della prima edizione ospitata a Lignano, l’evento approda per la prima volta a Monfalcone, trasformando i due campi di beach volley in una vera e propria arena a cielo aperto.

“Questo evento serve anche a far rivivere Marina Julia – così l’assessore allo sport Fabio Banello – proprio quando la stagione estiva volge al termine, portando ragazzi, famiglie, sportivi e campioni in uno spazio che unisce sport e divertimento. Siamo orgogliosi di ospitare qui una manifestazione di questo livello: è un segnale forte che Monfalcone sta entrando a pieno titolo nel panorama sportivo nazionale e internazionale, conquistandosi il suo spazio e la sua identità anche attraverso eventi come questo”

“Grande opportunità per il commercio”.

“L’Old School Calisthenics è una grande opportunità per il nostro commercio locale – è intervenuto l’Assessore al commercio Luca Zorzenon – Eventi come questo, che attirano atleti e spettatori da fuori città, portano non solo persone che avranno bisogno di ristoranti, alloggi e trasporti, ma anche un’importante visibilità per il nostro territorio. Marina Julia, con la sua posizione e le strutture, ha davvero il potenziale per diventare un punto di riferimento per il turismo sportivo, un settore che sta crescendo rapidamente. Oltre a promuovere la nostra zona, questo evento darà anche una spinta all’economia locale, creando nuove occasioni per ristoratori, negozi e strutture ricettive”.

“La mattinata sarà dedicata all’apprendimento – ha aggiunto Brian Serdoz vice – presidente Asd Caligram di Monfalcone – con la presenza di ben 11 special guest, di cui 9 italiani e 2 stranieri: eccellenze del calisthenics che rappresentano il meglio a livello nazionale e internazionale. L’obiettivo è dare a tutti la possibilità di imparare e avvicinarsi a questa disciplina, che valorizza la forza e la libertà del corpo. A completare la giornata ci sarà un DJ set, pensato per creare un’atmosfera coinvolgente e far fermare le persone ad assistere. Ci auguriamo una grande partecipazione”

Sono attesi circa 500 atleti da tutta Italia durante il corso della giornata, con la presenza anche di sportivi provenienti da Croazia e Slovenia. Molti saranno ospitati presso il villaggio turistico Club del Sole. La giornata vedrà inoltre il coinvolgimento di alcuni dei nomi più importanti della disciplina a livello nazionale e internazionale come Victor Kameron, due volte campione del mondo e Erjk Ortiz, quattro volte campione del mondo.

Il programma.

Il programma prenderà il via alle 10.30 con il taglio del nastro ufficiale e i workshop dedicati a neofiti e non, che proseguiranno fino alle 13, permettendo a chiunque di avvicinarsi alla disciplina, di impararne le basi e migliorare i propri allenamenti e skill. Dopo una pausa rinfresco, dalle 14.00 alle 19.00 spazio alle esibizioni libere, con performance spettacolari. In parallelo, dalle 16.00 alle 20.00, prenderà vita il dj set.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Non sono previste gare o premiazioni: la manifestazione avrà un carattere dimostrativo, con l’obiettivo di promuovere il calisthenics come disciplina emergente e inclusiva.