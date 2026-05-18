“Dona la spesa”, donazioni record per la Croce Verde Goriziana

Si chiude con eccellenti risultati la giornata “Dona la spesa” per la Corce Verde Goriziana: raccolti oltre mille prodotti alimentari.

Si è conclusa con risultati eccellenti per la Croce Verde Goriziana l’edizione locale di “Dona la Spesa”, la consolidata campagna di raccolta solidale promossa a livello nazionale da Coop Alleanza 3.0 per contrastare la povertà alimentare e sostenere le realtà del territorio impegnate nell’assistenza alle persone in difficoltà.

Nel corso della giornata di sabato, i volontari della Croce Verde Goriziana hanno presidiato con entusiasmo e dedizione il punto vendita Coop di via Boccaccio a Gorizia, coordinando le attività di raccolta e sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza della solidarietà concreta.

Grazie alla sensibilità e alla generosità dimostrate dai clienti del supermercato, sono stati raccolti quasi 1.000 prodotti alimentari a lunga conservazione nel giro di poche ore. Tra i beni maggiormente donati figurano pasta, riso, conserve di pomodoro, legumi, olio, omogeneizzati e prodotti per la colazione.

Come previsto dal protocollo etico dell’iniziativa, la solidarietà resta strettamente legata al territorio, seguendo una logica di sostegno a “chilometro zero”. Tutti i beni raccolti rimarranno infatti a Gorizia e saranno destinati alle fasce più vulnerabili della popolazione locale. La distribuzione dei prodotti e il supporto logistico ai nuclei familiari in difficoltà saranno garantiti tramite l’Emporio della Solidarietà, assicurando così un aiuto capillare, trasparente e tempestivo a chi vive una situazione di temporaneo disagio economico.