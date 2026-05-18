“Dona la spesa”, donazioni record per la Croce Verde Goriziana

18 Maggio 2026

di Giacomo Attuente

Si chiude con eccellenti risultati la giornata “Dona la spesa” per la Corce Verde Goriziana: raccolti oltre mille prodotti alimentari.

Si è conclusa con risultati eccellenti per la Croce Verde Goriziana l’edizione locale di “Dona la Spesa”, la consolidata campagna di raccolta solidale promossa a livello nazionale da Coop Alleanza 3.0 per contrastare la povertà alimentare e sostenere le realtà del territorio impegnate nell’assistenza alle persone in difficoltà.

Nel corso della giornata di sabato, i volontari della Croce Verde Goriziana hanno presidiato con entusiasmo e dedizione il punto vendita Coop di via Boccaccio a Gorizia, coordinando le attività di raccolta e sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza della solidarietà concreta.

Grazie alla sensibilità e alla generosità dimostrate dai clienti del supermercato, sono stati raccolti quasi 1.000 prodotti alimentari a lunga conservazione nel giro di poche ore. Tra i beni maggiormente donati figurano pasta, riso, conserve di pomodoro, legumi, olio, omogeneizzati e prodotti per la colazione.

Come previsto dal protocollo etico dell’iniziativa, la solidarietà resta strettamente legata al territorio, seguendo una logica di sostegno a “chilometro zero”. Tutti i beni raccolti rimarranno infatti a Gorizia e saranno destinati alle fasce più vulnerabili della popolazione locale. La distribuzione dei prodotti e il supporto logistico ai nuclei familiari in difficoltà saranno garantiti tramite l’Emporio della Solidarietà, assicurando così un aiuto capillare, trasparente e tempestivo a chi vive una situazione di temporaneo disagio economico.

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