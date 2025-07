Due Forum, due giorni dedicati alla logistica e alla gestione degli approvvigionamenti il 3 e 4 luglio a Nova Gorica e Gorizia sotto il segno della collaborazione. Si tratta del forum “Supply Chain senza confini”, promosso da ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) e ZNS, l’associazione slovena del Procurement, nell’ambito delle iniziative legate a Gorizia e Nova Gorica Capitali europee della cultura 2025.



Si parte giovedi 3 luglio a Nova Gorica dove interverrà, tra gli altri, il prof. Peter Kraljic, autore della celebre matrice che ha rivoluzionato il procurement a livello globale con l’articolo “Purchasing must become Supply Management” pubblicato su Harvard Business Review.



Venerdi 4 luglio a Gorizia, presso il Conference Center dell’Università degli Studi di Trieste si terrà una sessione pensata per favorire il confronto intergenerazionale, rivolta in particolare a giovani professionisti, studenti e neolaureati interessati a costruire un futuro nella gestione dei materiali, nella logistica e nel supply management.



Dalle 9.30 del mattino, si alterneranno sul palco relatori di primo piano: i Presidenti di ADACI e ZNS, autorità locali e figure di spicco del mondo economico e istituzionale come Annalisa Chirico, Presidente di ReGeneration Hub Friuli, Giacomo Ricciotti, Direttore dell’Ufficio Italia di Lubiana, Aurora Zabotto di SACE, Marco Sella di Global Trade Solutions, Giovanni Fidenzi, Responsabile Acquisti di WÜRTH, e Federica Dallanoce, Vicepresidente ADACI.



L’incontro punta a creare una piattaforma stabile di dialogo tra chi già opera nel settore e chi vi si affaccia oggi per la prima volta, con lo scopo di rafforzare competenze, condividere esperienze e stimolare nuove opportunità professionali, anche in un’ottica europea e transfrontaliera.



La partecipazione è totalmente gratuita, previa registrazione tramite il seguente link: https://rebrand.ly/034636.

Non sarà solo una giornata di conferenze: sarà un’occasione concreta per costruire reti, scambiare esperienze, individuare opportunità professionali, accorciando la distanza – reale e simbolica – tra chi oggi guida il settore e chi si prepara a farlo domani.



In un momento in cui le supply chain globali affrontano pressioni senza precedenti – tra crisi geopolitiche, transizione verde e trasformazioni digitali – eventi come questo assumono un valore ancora più importante. Parlare di “catena di approvvigionamento senza confini” non è soltanto uno slogan, ma una visione strategica che coinvolge intere generazioni e territori.



Scarica qui la locandina con il programma completo degli eventi: Locandina3-4luglio25