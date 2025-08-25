Bar e aziende agricole sotto ispezione: sospese due attività per lavoro nero

Sospese due attività per lavoro nero in provincia di Gorizia.

Nell’ambito delle attività di contrasto del lavoro nero e irregolare, gli ispettori dell’ITL di Trieste Gorizia – sede di Gorizia – hanno effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli nei settori dei pubblici esercizi e dell’agricoltura.

Per i pubblici esercizi, in un bar della provincia sono state trovate 2 lavoratrici, una delle quali è risultata irregolare; l’attività dell’impresa è stata pertanto sospesa per impiego di personale in nero. Quanto all’agricoltura, in un’azienda, anche questa operante in un centro della provincia, è stato trovato intento al lavoro un operario in nero che, assieme al titolare dell’impresa, stava effettuando attività di pulizia di un vigneto.

Per ottenere la revoca dei provvedimenti di sospensione, i responsabili delle due ditte dovranno pagare ciascuna la somma aggiuntiva di 2.500 euro, oltre alle sanzioni amministrative di 1.950 euro per aver occupato lavoratori in assenza della preventiva comunicazione di assunzione.