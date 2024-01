La puntata di 4 Ristoranti dedicata a Gorizia: ecco chi ha vinto

Il vincitore di 4 Ristoranti a Gorizia.

E’ andata in onda ieri in prima serata su Sky 1 la puntata di 4 Ristoranti dedicata a Gorizia: chi se l’è persa, potrà rivederla in chiaro su Tv 8 nei prossimi mesi, ma per chi è curioso di sapere chi l’ha spuntata nella competizione, ecco svelato il mistero.

I 4 ristoranti in gara erano: Hosteria con cucina, La Kantinetta di Mauro Dean, Trattoria Al Piron di Antonella Marcolini, Ristorante Rosenbar di Michela Fabbro e Atmosfere La Sitüa di Stefano Comelli. La sfida, che si gioca su un piatto specifico scelto da Alessandro Borghese, riguardava il gulasch.

I concorrenti e lo chef hanno assaggiato diversi piatti locali, dalla jota, al toc in braide, dal cestino di frico, al salame con l’aceto, ma anche il boreto, la tipica zuppa di pesce di Grado. A vincere la gara, alla fine, è stato Atmosfera La Sitüa mentre quello de La Kantinetta è stato giudicato il miglior gulasch.

La puntata goriziana, girata lo scorso novembre con il supporto di PromoTurismoFVG e di FVG Film Commission, è la sesta che il programma ha ambientato in Friuli Venezia Giulia: chef Borghese è infatti sbarcato più volte nel territorio facendo tappa a Trieste, nelle zone vitivinicole del Collio e dei Colli Orientali, in Carnia, a Grado e, lo scorso anno, a Udine e dintorni.