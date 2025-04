Blitz contro le irregolarità abitative: scoperte residenze fantasma e sovraffollamento

I controlli delle forze dell’ordine contro sovraffollamento e residenze fantasma.

Operazione all’alba nel cuore di Gorizia per contrastare il fenomeno delle residenze fantasma, del sovraffollamento e delle irregolarità in ambito abitativo. Il blitz, condotto congiuntamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Gorizia e dalla Polizia Locale del capoluogo, ha portato alla luce numerose violazioni in un complesso residenziale del centro cittadino.

Durante i controlli, effettuati nel sabato prepasquale, sono state identificate 15 persone di origine straniera, tutte regolarmente presenti sul territorio italiano. Ma l’analisi anagrafica ha rivelato quattro casi di residenza fittizia: i soggetti risultano registrati all’indirizzo ma sono risultati di fatto irreperibili. Per loro è già stata avviata la procedura di cancellazione dai registri comunali.

Ulteriori verifiche hanno evidenziato nove presenze in esubero rispetto a quelle dichiarate ufficialmente. Inoltre, sono state riscontrate sei violazioni all’obbligo di comunicazione di ospitalità da parte di privati, in violazione dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 286/1998. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a 6.000 euro complessivi.

L’operazione ha coinvolto una ventina di militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dell’Arma, con il supporto di due agenti e ispettori della Polizia Locale. Le forze dell’ordine confermano che i controlli contro le residenze fittizie, il sovraffollamento abitativo e le omissioni nella comunicazione di ospitalità continueranno in tutta la provincia, per garantire legalità e trasparenza nei registri anagrafici.