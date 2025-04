Monfalcone, Luca Fasan presenta la nuova giunta: chi sono gli assessori

Tra novità e riconferme, gli assessori della nuova giunta di Monfalcone.

Tra conferme e nuovi ingressi, il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan, ha definito la squadra degli otto assessori e tre consiglieri delegati, che lo affiancherà per i prossimi cinque anni nel suo mandato da primo cittadino della Città.

“La scelta della squadra di governo è frutto di un’attenta valutazione delle competenze, delle esperienze e dell’impegno dimostrato sul territorio – rileva il sindaco Fasan. Si tratta di una Giunta che unisce capacità amministrativa e conoscenza delle esigenze della nostra comunità. Sono certo che, lavorando insieme, riusciremo ad affrontare con determinazione le importanti sfide che attendono Monfalcone nei prossimi cinque anni”.

I nuovi nomi tra gli assessori di Monfalcone.

Tra le new entry, spicca il nome di Luca Zorzenon, già consigliere in quota Fratelli d’Italia nella passata legislatura, che riceve l’incarico di vicesindaco con deleghe a Commercio, artigianato e terziario, promozione e marketing. Primo ingresso in Giunta anche per Marta Calligaris – per la casella di Forza Italia – nominata assessore alle Politiche e attività sanitarie per la sostenibilità della disabilità, integrazione socio-sanitaria; deleghe che comprendono anche le missioni relative all’Ambito Carso Isonzo Adriatico, Crua.

“Un valore aggiunto, un tecnico e non un politico, che abbiamo scelto per la sua grande professionalità e per rafforzare la Giunta con specifiche competenze in un settore importante per la comunità; un ambito che la dottoressa Calligaris conosce molto bene, per cui potrà certamente fornire un apporto concreto alle esigenze delle persone più fragili” ha specificato Fasan.

Entra nella squadra di governo, in quota civica, anche Irene Cristin, già consigliere delegato ai Rioni nel Cisint II, che riceve i referati Associazionismo (ad eccezione delle associazioni culturali e sportive), relazioni con i Rioni e Residenza Protetta.

Le conferme.

Nel segno della continuità con la precedente amministrazione, Fasan ha confermato diversi assessori della giunta uscente; fra questi Fabio Banello, in lista Lega, che manterrà le deleghe alle Attività sportive e vita sana. Sempre in quota Lega, ritornano anche Giuliana Garimberti che, oltre a continuare ad occuparsi di Dignità delle persone e promozione dei diritti delle famiglie e gestione comunale dei servizi sociali dell’ente, guadagna anche le Politiche abitative, e Tiziana Maioretto, già assessore a Educazione, formazione e farmacie, manterrà le stesse deleghe, acquisendo anche i Lavori pubblici.

Anche il civico Paolo Venni continuerà a mantenere i precedenti referati ai Servizi tecnologici e innovazione, Bilancio, Pulizie, Società partecipate, aggiungendo la delega alle Farmacie. Rientra in giunta, come assessore esterno in quanto uomo di fiducia del sindaco, Antonio Garritani, trattenendo le deleghe a Pianificazione urbana, Patrimonio, Affari Generali, e aggiungendo la delega a Habitat naturale e urbano.

“La Lega e la lista civica hanno ceduto un posto per far entrare in squadra un’ancora di stabilità, Antonio Garritani, già vicesindaco reggente, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella passata amministrazione, seguendo progetti di rilievo per la città, anche nell’ambito della pianificazione urbanistica, che vogliamo continui a seguire e concretizzare per la sua esperienza dimostrata. Il sindaco deve potersi avvalere di professionisti e con Garritani in giunta potremo continuare a contare su una grande professionalità”.

Restano al sindaco Fasan le materie Eventi, Cultura, Amianto, Protezione civile e tutte le competenze non esplicitamente delegate.

I consiglieri delegati.

A coadiuvare la squadra degli assessori tre consiglieri delegati: l’on. Anna Maria Cisint (Lega) che si occuperà di Legalità, Sicurezza, Lotta al degrado e alla radicalizzazione islamica, Economia del mare, Progettazione europea e relazioni intergovernative e Supporto al Sindaco relativamente alle politiche del personale; Riccardo Matteo Brigante (Lega) si dedicherà ai Giovani e alle attività del Centro Giovani, alla formazione del gruppo di riferimento delle attività, fuori e dentro il Centro Giovani; Giovanni Battaglia che seguirà i rapporti con i cittadini, tutti sotto il coordinamento del Sindaco.

“Nel segno della continuità, per la quale i nostri concittadini ci hanno accordato la grande fiducia emersa dalle urne, non poteva mancare nella nostra amministrazione l’on. Anna Maria Cisint, che non solo ha raccolto un numero di preferenze praticamente plebiscitario, ma possiede specifiche capacità tecniche e un’ampia conoscenza della macchina comunale di cui non intendiamo privarci. Un supporto prezioso, che i cittadini apprezzano e richiedono, nell’interesse della città” ha concluso Fasan.