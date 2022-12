Il salone d’onore di palazzo De Grazia torna alla città di Gorizia.

Restituito a Gorizia il salone d’onore di palazzo De Grazia. E’ felice il maestro Claudio Liviero, direttore artistico dell’associazione “Casa delle arti”, perché il desiderio di riaprire per le festività il salone d’onore del piano nobile di palazzo De Grazia si è avverato. A comunicarglielo è stato l’assessore ai lavori pubblici, Sarah Filisetti.

“Restituire questo bellissimo spazio storico culturale alla città mi ha davvero fatto molto piacere – rimarca – e so che il maestro Liviero inizierà subito a programmare concerti e altre attività aperte ai goriziani. I lavori sono stati condotti con professionalità e nel rispetto delle tempistiche contrattuali dalla Eu.Co.Re. Srl, specializzata in restauri e il rispetto delle tempistiche ci ha consentito di ultimare l’intervento prima del Natale, proprio come si desiderava. Un grazie anche al Rup comunale, Laura Puntin che, come sempre, ha seguito con passione e la consueta professionalità l’intervento di restauro”.

Ma Liviero ci tiene anche a ringraziare l’amministrazione comunale “in particolare gli assessori Felisetti e Oreti che hanno davvero seguito con grande impegno i lavori e la loro tempistica. E’ uno spazio strategico anche nell’ambito della Capitale europea della cultura 2025 dove, sicuramente, svolgerà un ruolo importante”.

Va ricordato che palazzo de Grazia, uno degli edifici storici più prestigiosi di Gorizia, fu scelto per ben due volte da Napoleone Bonaparte per insediarvi il suo quartier generale. E fu qui che, nel 1797 venne decisa la capitolazione di Trieste e della Repubblica di Venezia, una storia tutta da riscoprire che ha caratterizzato, come altro questo straordinario territorio.