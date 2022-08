Preso un falsario a Ronchi mentre fuggiva a Londra.

C’era un uomo che si stava imbarcando per Londra all’aeroporto di Ronchi. Ma non poteva perché sarebbe dovuto andare in carcere. Le operazioni sono avvenute lo scorso 18 luglio scorso, durante le operazioni di controllo documentale effettuate in uscita dal Territorio Nazionale, quando il personale della Polizia di frontiera marittima ed aerea di ronchi dei legionari ha arrestato un cittadino rumeno di 31 anni.

L’uomo però era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per reati connessi all’indebito utilizzo, falsificazione e alterazione di carte di credito, commessi nel 2013. E’ un falsario e aveva ancora una pena da espiare di 1 anno e 7 mesi di reclusione. Dopo essere stato preso l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale “A. Bigazzi” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.