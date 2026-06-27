A Gorizia torna la Tombola Gigante: 2.500 euro di premi e solidarietà

Si rinnova la tradizione della Tombola Gigante.

Torna a Gorizia uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità. Domani, domenica 28 giugno, in Piazza della Vittoria, si rinnova la tradizione della Tombola Gigante dedicata ai Santi Pietro e Paolo, organizzata da Pro Loco Gorizia APS.



La serata entrerà nel vivo a partire dalle 21.30, con un montepremi complessivo di 2.500 euro. In palio ci saranno 600 euro per la cinquina, 1.500 euro per la prima tombola e 400 euro per la seconda tombola.



L’iniziativa avrà anche un importante valore solidale: il ricavato sarà destinato a promuovere un approccio diverso nei confronti della disabilità, contribuendo a contrastare stereotipi e a favorire una maggiore inclusione sociale.



Le cartelle della tombola potranno essere acquistate anche la sera stessa dell’evento, a partire dalle 17, al costo di 1,50 euro ciascuna. Sono inoltre già disponibili in diversi negozi cittadini, tra cui Conad City di via Locchi e piazzale Von Czernig-Sant’Anna, Consu Caffè, Il Gelatiere, Caffè Bon Bon, Caffè Bondì, Peter Pan autoscuola, Gelateria Rosani, Bar Aquileia, Confcommercio Gorizia, Chincastello e altri esercizi commerciali della città.

Il programma del pomeriggio

La giornata non sarà dedicata soltanto alla tombola. Già dal pomeriggio Piazza della Vittoria ospiterà un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere adulti, bambini e famiglie.



Dalle 17 alle 18.30 è prevista una caccia al tesoro per grandi e piccoli, con partenza e arrivo in piazza Vittoria. L’attività avrà anche l’obiettivo di far conoscere alcuni luoghi meno noti del centro storico cittadino. Le premiazioni sono previste alle 18.30.



Alle 18 spazio all’esibizione di danza dell’A.S.D. Movartex, seguita dai saluti istituzionali e dal concerto della Fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”.

La novità 2026: il palco per i giovani musicisti

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è il palco dedicato alla musica dei ragazzi di Gorizia e del Friuli Venezia Giulia. Dalle 19.45 si alterneranno dal vivo Rosemary, Secondo Ieri e I Boys, in un momento pensato per dare spazio ai giovani artisti del territorio. Dopo la Tombola Gigante, attorno alle 22.30, la festa continuerà con la musica di ARMENCY DJ Set.

Lorenzoni: “Uno spazio per i ragazzi e un sostegno alla disabilità”

“Un appuntamento tradizionale a cui tanti goriziani giustamente tengono”, sottolinea Giorgio Lorenzoni, presidente di Pro Loco Gorizia APS. “Abbiamo voluto riproporlo, dedicando la solidarietà al sostegno e ad una maggiore conoscenza della disabilità. Quest’anno abbiamo anche voluto coinvolgere i ragazzi, dando loro uno spazio dove esibirsi, dove esprimersi e far conoscere la loro musica. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno e a tutti i commercianti, che stanno offrendo il loro supporto per la vendita delle cartelle”.



Gotombolà 2026 è promosso da Pro Loco Gorizia APS e patrocinato dal Comune di Gorizia, con il sostegno di Cassa Rurale FVG Gorizia e Fondazione Carigo. Alla manifestazione partecipano anche UILDM Gorizia, Diritto di Parola, FISH Friuli Venezia Giulia e, da quest’anno, UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Gorizia.