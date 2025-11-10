Nuovo impianto di illuminazione per la pista ciclabile translagunare di Grado: la Regione Fvg ha infatti stanziato i fondi.

Arriva l’impianto di illuminazione per la pista ciclabile translagunare di Grado: la Regione Fvg ha infatti stanziato i fondi necessari per il completo ripristino dell’illuminazione lungo il tracciato, un’opera considerata strategica sia per la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, sia per la valorizzazione dell’offerta turistica e della mobilità sostenibile.

“Si tratta di un intervento che pone fine a un’annosa criticità per la sicurezza e il turismo a Grado – dichiara in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis -. La decisione della Regione restituisce piena fruibilità a uno dei percorsi più belli del nostro territorio, contribuendo al tempo stesso alla promozione del turismo sostenibile”.

Il progetto, dal valore complessivo di quasi 1,3 milioni di euro (1.298.962 euro), dispone ora di una copertura finanziaria completa. L’ultima delibera della Giunta regionale, che approva il piano investimenti 2025 di Fvg Strade, ha infatti stanziato ulteriori 350mila euro, che si aggiungono ai circa 950mila euro già reperiti in precedenza. Le risorse serviranno a sostituire l’impianto di illuminazione esistente, ormai fuori uso da anni.

“Si tratta di una vera e propria riqualificazione – spiega Bernardis –: il nuovo impianto sarà a basso consumo energetico e, grazie all’utilizzo di pali progettati per integrarsi nel contesto ambientale lagunare, garantirà un minor impatto visivo e una maggiore sostenibilità. L’iter è già in fase avanzata: la progettazione è in corso e si attende solo l’autorizzazione paesaggistica per procedere con i lavori”.