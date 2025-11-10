Una ciclabile da Fogliano Redipuglia a Gradisca d’Isonzo: lavori nel 2026

10 Novembre 2025

di Giacomo Attuente

Presentato il progetto di una pista ciclabile che collega Fogliano Redipuglia con Gradisca d’Isonzo, lavori al via nel 2026.

Una pista ciclabile che collega Fogliano Redipuglia a Gradisca d’Isonzo: il progetto è stato presentato nel corso dell’incontro dell’incontro che si è tenuto nel Municipio di Sagrado, alla presenza dell’amministrazione comunale e dei tecnici di Friuli Venezia Giulia Strade, dedicato alla programmazione delle opere viarie e ciclabili nel territorio isontino.

“Questo progetto – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante – rappresenta un ottimo esempio di rigenerazione di infrastrutture esistenti, valorizzate per la creazione di nuove vie di mobilità lenta e per la promozione del turismo sostenibile“.

Nel corso della riunione è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del lotto della pista ciclabile lungo il tracciato FVG5 che collegherà Fogliano Redipuglia a Gradisca d’Isonzo. Il tracciato prevede l’attraversamento del fiume Isonzo utilizzando il ponte ex ferroviario della dismessa linea Cormons-Fogliano Redipuglia, riconvertito a uso ciclopedonale.

“Si tratta – ha aggiunto Amirante – di un intervento che unisce mobilità sostenibile, recupero di infrastrutture esistenti e valorizzazione del paesaggio fluviale. Abbiamo proposto di integrare nel progetto un belvedere panoramico sul ponte, per offrire ai cittadini e ai visitatori uno spazio in cui ammirare le acque dell’Isonzo e il contesto naturalistico di grande valore che lo circonda”. I lavori sono programmati per l’avvio nel corso del 2026.

