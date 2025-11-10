Presentato il progetto di una pista ciclabile che collega Fogliano Redipuglia con Gradisca d’Isonzo, lavori al via nel 2026.

Una pista ciclabile che collega Fogliano Redipuglia a Gradisca d’Isonzo: il progetto è stato presentato nel corso dell’incontro dell’incontro che si è tenuto nel Municipio di Sagrado, alla presenza dell’amministrazione comunale e dei tecnici di Friuli Venezia Giulia Strade, dedicato alla programmazione delle opere viarie e ciclabili nel territorio isontino.

“Questo progetto – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante – rappresenta un ottimo esempio di rigenerazione di infrastrutture esistenti, valorizzate per la creazione di nuove vie di mobilità lenta e per la promozione del turismo sostenibile“.

Nel corso della riunione è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del lotto della pista ciclabile lungo il tracciato FVG5 che collegherà Fogliano Redipuglia a Gradisca d’Isonzo. Il tracciato prevede l’attraversamento del fiume Isonzo utilizzando il ponte ex ferroviario della dismessa linea Cormons-Fogliano Redipuglia, riconvertito a uso ciclopedonale.

“Si tratta – ha aggiunto Amirante – di un intervento che unisce mobilità sostenibile, recupero di infrastrutture esistenti e valorizzazione del paesaggio fluviale. Abbiamo proposto di integrare nel progetto un belvedere panoramico sul ponte, per offrire ai cittadini e ai visitatori uno spazio in cui ammirare le acque dell’Isonzo e il contesto naturalistico di grande valore che lo circonda”. I lavori sono programmati per l’avvio nel corso del 2026.