Tragedia a Grado, bimba di 4 anni muore annegata

Una bambina di quattro anni, di nazionalità tedesca, è annegata ieri sera: la piccola era in vacanza con la famiglia presso il camping Europa di Grado. L’allarme è scattato intorno alle 19:15. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, l’automedica della Croce Verde e l’elisoccorso da Campoformido. La bambina era stata notata in acqua da un paramedico tedesco e subito portata a riva.

Per oltre un’ora gli operatori sanitari hanno tentato di salvarla, con manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore. Nonostante ogni sforzo, il cuore della bambina non ha ripreso a battere. Il decesso è stato constatato alle 20.30

Le indagini

Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto, con il supporto dei Carabinieri di Monfalcone. Sono stati sentiti i testimoni e i responsabili del camping. La Capitaneria ha avvisato il Pubblico Ministero di turno, che ha aperto un fascicolo. Gli accertamenti sono in corso per fare chiarezza sulla dinamica della tragedia.